Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Batalla de Tucumán
Hace 6 Hs

El escenario regional, después de la Revolución de Mayo, fue la guerra. Había que asegurar que el resto del ex virreinato aceptara la nueva autoridad. Zonas como Paraguay, la Banda Oriental (Uruguay) y el Alto Perú (Bolivia) querían expulsar a los españoles pero no estaban de acuerdo con Buenos Aires por el monopolio del puerto y del comercio. Decidieron, por ende, tres campañas militares. La primera es enviada al Paraguay y es enviado un servidor leal llamado Manuel Belgrano. El saldo no es bueno: triunfa en Campichuelo y derrotas graves en Paraguarí y Tacuarí. Las segunda y tercera campañas militares a la Banda Oriental y Alto Perú con  frustraciones político - militares. Hasta Salta y Jujuy la situación estaba bajo un relativo control pero las cosas se complican al llegar al Alto Perú. El poder militar del virreinato de Lima (Perú) de aquel país era similar al de la Junta de Buenos Aires. En este cuadro crítico, Belgrano es designado, en marzo de 1812 responsable del ejército del Norte. Sólo un hombre de las convicciones de Belgrano podía dar un viraje a la situación política del momento. Desde el norte, mientras tanto, el general Pío Tristán avanzaba por la quebrada de Humahuaca. Ante tal situación, Belgrano toma la decisión de retirarse, junto al pueblo jujeño, hacia Salta y Tucumán para dejar sin recursos a los invasores. Un 27 de febrero de 1812 fue jurada la bandera por el ejército de Belgrano pero ocultada, junto a la escarapela, por prudencia. A este acontecimiento se lo conoció como el “Éxodo Jujeño” (23 de agosto de 1812). Llegaron órdenes, desde Buenos Aires, para retirarse a Córdoba. Belgrano, ya en Tucumán, junto a pobladores y referente militares regionales (Bernabé Aráoz), analizó la existencia de un cuadro favorable para hacer frente a los españoles y presentó batalla, desobedeciendo a las autoridades (Triunvirato), con un gran triunfo el 24 de septiembre de 1812 (Batalla de Tucumán). En  febrero de 1813 los vuelve a vencer pero en Salta. Con la moral intacta y triunfos recientes, Belgrano entró al Alto Perú. Pero, ahora, el factor militar y los escasos conocimientos de Belgrano sobre el tema, van a ser predominantes. Termina en una derrota no estratégica. Manuel Belgrano, en 1814, es reemplazado por José de San Martín en el mando del Ejército del Norte.

Pedro Pablo Verasaluse                              

pedropabloverasaluse@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia
1

Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos
2

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología
3

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas
4

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires
5

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera
6

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Más Noticias
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Comentarios