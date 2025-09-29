Secciones
Cartas de lectores: UCR
Hace 6 Hs

Pensaba no responder al señor Javier Guardia Bosñak (carta “UCR”, 28/09), que asiduamente escribe en la sección cartas de lectores, pero esta vez me tocó el turno a mí. No padezco de ninguna amnesia, soy radical y me quedé y quedaré por el resto de mis días en este partido que con todos los defectos seguirá el señor Guardia Bosñak que lo defenestra y critica. Le dijo que, sin oír cantos de sirenas, se hubiera quedado en el partido ni “emigrar a otros lares”. En cuanto a las críticas y calificativos, le sugiero emplearlos en provecho a quien hoy responde, hoy ni mella me hace; mi trayectoria sabe quién es uno y otro; a mí nadie me manda, sigo las convicciones y no quiero abundar en consideraciones que más le vale a su nuevo partido al cual presta servicio

José Luis Avignone                                                           

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

