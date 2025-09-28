Secciones
San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Quilmes

San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Quilmes OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Federico Pérez anotó el primero para el "Cervecero". Darío Sand marcó el empate.

Hace 15 Min
22:31 hs

Finalizó el partido

21:43 hs

4' ST: García falló una jugada clara

"Wachi" desperdició una chance clara frente al arco de Quilmes.

21:40 hs

1' ST: Se lo perdió Peñalba

El defensor estuvo cerca de marcar el 2-1.

21:38 hs

Empezó el segundo tiempo

21:21 hs

Finalizó el primer tiempo

21:11 hs

36' PT: Cuevas probó de media distancia

El volante lanzó un remate que fue capturado por Glellel.

21:05 hs

30' PT: Gol de San Martín

Sand anotó el 1-1.

21:02 hs

27' PT: Penal para San Martín

Aranda hizo una infracción sobre Franco García.

20:57 hs

22' PT: Gran atajada de Glellel

El arquero de Quilmes atajó un cabezazo de Abregú.

20:52 hs

17' PT: Gol de Quilmes

Federico Pérez marcó el primero para el "Cervecero".

20:38 hs

4' PT: Tiro libre peligroso del "Santo"

Juan Cuevas ejecutó una falta y el arquero Glellel reaccionó de gran manera.

20:34 hs

Comenzó el partido

20:28 hs

Formación de Quilmes

1. Esteban Glellel

2. Gabriel Aranda

3. Agustín Bindella

4. Federico Pérez

5. Iván Ramírez

6. Francisco Flores

7. Tiago Marghetich

8. Joaquín Postigo

9. Oscar Belinetz

10. Gabriel Carabajal

11. Marcos Roseti

20:27 hs

La formación de San Martín



Lo que tenés que saber

Desde las 20.30, San Martín enfrentará a Quilmes en La Ciudadela por la fecha 33 de la Primera Nacional. El "Santo" llega de perder frente a Racing de Córdoba en Nueva Italia, y está 7° con 47 unidades por lo que todavía no tiene asegurado su lugar dentro del Reducido. El "Cervecero", por su parte, tiene 37 puntos sin chances de acceder a la pelea por el segundo ascenso.

