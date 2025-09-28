San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Quilmes

Finalizó el partido
4' ST: García falló una jugada clara
"Wachi" desperdició una chance clara frente al arco de Quilmes.
1' ST: Se lo perdió Peñalba
El defensor estuvo cerca de marcar el 2-1.
Empezó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
36' PT: Cuevas probó de media distancia
El volante lanzó un remate que fue capturado por Glellel.
30' PT: Gol de San Martín
Sand anotó el 1-1.
27' PT: Penal para San Martín
Aranda hizo una infracción sobre Franco García.
22' PT: Gran atajada de Glellel
El arquero de Quilmes atajó un cabezazo de Abregú.
17' PT: Gol de Quilmes
Federico Pérez marcó el primero para el "Cervecero".
4' PT: Tiro libre peligroso del "Santo"
Juan Cuevas ejecutó una falta y el arquero Glellel reaccionó de gran manera.
Comenzó el partido
Formación de Quilmes
1. Esteban Glellel
2. Gabriel Aranda
3. Agustín Bindella
4. Federico Pérez
5. Iván Ramírez
6. Francisco Flores
7. Tiago Marghetich
8. Joaquín Postigo
9. Oscar Belinetz
10. Gabriel Carabajal
11. Marcos Roseti