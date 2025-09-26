Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: UCR
Hace 3 Hs

Cuánto lamento y añoro a los viejos dirigentes que supo tener la UCR, especialmente con todos los defectos y críticas que se le pudieran haber hecho a Ricardo Balbín, pese a no estar enrolado a su corriente interna, dado que fui un admirador de él y partidario de la juventud radical que lo llevara a Raúl Ricardo Alfonsín hasta presidente de la república. Hoy el partido está ausente y la diáspora que se produjo en toda la dirigencia no emiten ni siquiera una opinión y un análisis para averiguar y saber, sin convocar al comité nacional, qué es lo que se arregló y trató en el acuerdo de Milei con el gobierno norteamericano. Es facultad del Congreso de la Nación convocar a una sesión especial para dar cumplimiento al imperio que regla la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo brinde un pormenorizado informe. Reaccionen radicales, ¿o qué están esperando? ¿Que los dos turistas que enviaron como interventores de la UCR los tengamos que denunciar en la policía de Tucumán por extravío o de persona? Porque desde hace tres meses nadie sabe de la vida de ellos y lo mantienen al partido con las puertas cerradas. Reaccionemos de una vez por todas; tengamos un poco de pudor y de vergüenza porque para la opinión pública no tenemos ni presencia ni opinión y eso que estamos a 26 días de una elección.

José Luis Avignone                                                                     

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones
1

El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín
2

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre
3

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma
4

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad
5

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

6

Estrategias para el cambio con los residuos urbanos

Más Noticias
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Comentarios