Cartas de lectores: ¡Los argentinos no salimos del asombro!

El Gobierno promulgó la Ley de Discapacidad, pero no la implementará. Al respecto, Guillermo Alberto Francos definió claramente su posición ante los diputados. “Que digan cuáles son las partidas presupuestarias para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad”. Y agregó: “Cuando se sanciona una norma, debe estar establecida la partida presupuestaria que se necesita para darle cumplimiento.” El jefe de gabinete se olvida de las responsabilidades que le caben al Gobierno en materia de salud. El Estado tiene el deber legal y moral de velar por la salud de sus ciudadanos. A decir verdad, ¡la plata está! En nuestro país existe un tributo que recauda mucho dinero, y que en la actualidad no se está utilizando: “el impuesto a los combustibles líquidos”. Que originalmente fue creado para la construcción y mantenimiento de las rutas nacionales. Sería beneficioso que parte de lo que recibe el Estado por los tributos a las naftas, sea destinado a personas con discapacidades. En síntesis: Los gobiernos deberían buscar soluciones inmediatas a los problemas y dejar de lado las excusas.