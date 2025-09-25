Secciones
Cartas de lectores: violencia
¿Mostrar la violencia contribuye a evitarla y a sus autores a aislarlos y a avergonzarlos? Estoy segura que no. Vemos diariamente dolorosos episodios de guerras como si se trataran de capítulos de la serie “Combate”. Aún más vemos la filmación diaria de entraderas, asaltos, robos... son clases magistrales para propagar y hasta perfeccionar los delitos. Estos lamentables episodios que se transmiten en vivo se han transformado en el pan de cada día, de ahí que el delincuente pueda aprender y perfeccionar como robar mejor, asaltar, trepar, violentar una puerta, atropellar personas,  y escapar repetidos hasta el hartazgo. Lamentablemente la tv se viene convirtiendo así en la escuela a cielo abierto de estos delitos y cuando lo comento y pido alguna solución me dicen “imposible evitar su difusión porque esto es lo que se vende”. Pero creo que algo habría que hacer: quizás solo comentar estos desdichados episodios sin mostrarlos.

Elida Pasqualini                                                          

Rondeau 762 

S. M. de Tucumán

