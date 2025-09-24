Secciones
River Plate perdió con Palmeiras 3-1 en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El "Millonario" ganaba con gol de Maxi Salas, pero el conjunto de San Pablo lo remontó con goles de Víctor Roque y un doblete de José Manuel "Flaco" López.

Hace 1 Hs
23:26 hs

Final del partido

River perdió con Palmeiras 3-1 (5-2) y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

23:26 hs

Doblete del "Flaco" López para cerrar la eliminatoria

90': el delantero del "Verdeao", se sacó de encima a Martínez Quarta y definió con clase para el 3-1.

23:22 hs

Gol del "Flaco" López y serie liquidada

90': el argentino marcó el 2 a 1 y Palmeiras se clasifica a semifinales.

23:19 hs

Penal de Acuña y expulsión

86': "Huevo" Acuña agarró arriba a Facundo Torres y el árbitro no dudó. Penal para Palmeiras y expulsión del lateral, por doble tarjeta amarilla.

23:02 hs

Borja estuvo cerca del empate

72': el delantero colombiano remató al arco, pero Weverton tapó con precisión.

22:59 hs

Cambio en River Plate

70': se retira Giuliano Galoppo e ingresa en su lugar Miguel Borja.

22:56 hs

Amarilla para Maxi Salas

68': el delantero se ganó la tarjet, tras barrer con las dos piernas al rival.

22:50 hs

Cambio en Palmeiras

61': se retira Gustavo Gómez e ingresa en su lugar Bruno Fuchs.

22:49 hs

Cambio en River Plate

59': se retiran Juan Fernando Quintero y "Nacho" Fernández e ingresan en su lugar Facundo Colidio y Santiago Lencina.

22:46 hs

Maxi Salas estuvo cerca de poner la ventaja

57': el delantero superó a dos futbolistas del "Verdeao", pero elevó demasiado la pelota.

22:41 hs

Gol de Palmeiras

51': tras un centro de Andrea Pereira, Víctor Roque, en dos oportunidades, remató al arco e iguala el partido.

22:35 hs

Comenzó el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos del partido.

22:19 hs

Final del primer tiempo

45': River gana 1-0, por el gol de Maxi Salas.

22:18 hs

Amarilla para el arquero de Palmeiras

45': Weverton se ganó la tarjeta, luego de empujar a Giuliano Galoppo.

22:18 hs

River y una doble chance para el infarto

45': en el cierre del primer tiempo, Castaño recibió un regalo de la defensa y se perdió el 2 a 0. Luego Salas remató al arco, aunque sin dirección.

22:08 hs

Falta sobre Lucas Evangelista

37': Kevin Castaño fue fuerte contra el volante de Palmeiras, pero se salvó de la amarilla.

22:01 hs

Falta sobre Castaño

30': hay tiro libre para River, que sale desde el fondo.

21:56 hs

Cambio obligado por lesión en el "Millonario"

25': se retira Juan Portillo e ingresa en su lugar Enzo Pérez.

21:54 hs

Amarilla para Juan Portillo

23': el mediocampista de River bajó al "Flaco" López y se ganó la tarjeta.

21:52 hs

"Nacho" Fernández le pegó de volea

21': el volante terminó la jugada con un remate que se fue muy elevado.

21:48 hs

"Flaco" López avisó para Palmeiras

17': el delantero argentino remató al arco, pero Armani controló sin inconvenientes.

21:43 hs

Armani sostiene el triunfo

13': el arquero del "Millonario" tuvo una rápida reacción tras el córner del "Verdao".

21:39 hs

Gol de River Plate

7': Maxi Salas ganó en el duelo aéreo y el "Millonario" se pone en ventaja.

21:37 hs

Falta de Gustavo Gómez

6': Maxi Salas ganó en velocidad por la banda y el paraguayo lo derribó.

21:34 hs

Palmeiras estuvo cerca del primero

3': Joaquín Piquerez remató al arco, pero Franco Armani estuvo rápido de reflejos.


21:32 hs

Así se para River

Marcelo Gallardo dispuso un 4-3-2-1, con Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero para abastecer a Maximiliano Salas.

21:30 hs

0' Arrancó el partido

21:28 hs

Los equipos ya están en el campo de juego: se viene el duelo revancha.

20:52 hs

El "Verdao" también está en el "Allianz Parque"

20:51 hs

River presentó a su equipo

20:50 hs

River ya está en al "Allianz Parque" a la espera del trascendental duelo contra Palmeiras

20:31 hs

Así forma Palmeiras para recibir a River

El entrenador Abel Ferreira mandará a la cancha a: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.

20:22 hs

Tres cambios metió Gallardo en el "11" titular de River

"Muñeco" decidió meter mano respecto al duelo de ida. Juan Fernando Quintero ingresa por el lesionado Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz.


20:15 hs

Así está el vestuario de Palmeiras a una hora y cuarto del inicio del duelo en Brasil

20:14 hs

River confirmado para buscar la hazaña contra Palmeiras

Marcelo Gallardo decidió que el "Millonario" forme con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas

19:53 hs

El vestuario de River en el "Allianz Parque" espera a los jugadores

18:25 hs

River se aferra a un dato estadístico

El "Allianz Parque" es un terreno difícil por la presión y el césped sintético, pero aparece un dato que alimenta la ilusión del "Millonario": Palmeiras lleva siete series de Copa Libertadores sin poder ganar de local. En ese lapso logró clasificar gracias a sus triunfos afuera, aunque también sufrió eliminaciones. La última derrota en San Pablo, justamente, fue contra River en 2021.

18:23 hs

Estos son los últimos cruces entre Palmeiras y River

River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Palmeiras 0-River 2, el 13 de enero de 2021 por el duelo revancha de las semifinales la Copa Libertadores.

River 0-Palmeiras 3, el 6 de enero de 2021 por el duelo de ida de las semifinales la Copa Libertadores.

Palmeiras 3-River 0, el 26 de mayo de 1999 por el duelo revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.

River 1-Palmeiras 0, el 19 de mayo de 1999 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

18:19 hs

Últimos partidos de River

Atlético Tucumán 2-River 0, el 20 de septiembre por el Torneo Clausura.

River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes 1-River 2, el 13 de septiembre por el Torneo Clausura.

River 2-San Martín de San Juan 0, el 31 de agosto por el Torneo Clausura.

Unión 0 (3)-River o (4), el 28 de agosto por los cuartos de final de la Copa Argentina.


18:17 hs

Últimos partidos de Palmeiras

Palmeiras 4-Fortaleza 1, el 20 de septiembre por el Brasileirao.

River 1-Palmeiras 2, 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Palmeiras 4-Internacional 1, el 13 de septiembre por el Brasileirao.

Corinthians 1-Palmeiras 1, el 31 de agosto por el Brasileirao.

Palmeiras 3-Sport Recife 0, el 25 de agosto por el Brasileirao.



18:14 hs

El probable "11" de Palmeiras

El entrenador del "Verdao", Abel Ferreira, pondría en cancha a: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.

18:12 hs

El posible "11" de River para jugar en Brasil

Si bien no está confirmado, el probable equipo de River sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.

 

18:11 hs

Gallardo cambiaría el esquema utilizado en el partido de ida

Marcelo Gallardo dejaría de lado la línea de cinco y poblaría el medio campo para intentar dar el golpe en Brasil. El entrenador "millonario" plantaría un 4-2-3-1.

Lo que tenés que saber

Llegó el partido más importante de este 2025 para River. El "Millonario" visita a Palmeiras por el duelo revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan dar vuelta el 1-2 del juego de ida, para poder seguir en carrera en el máximo certamen continental; El gran sueño para este año.

El duelo comenzará a las 21:30 horas y se jugará en el "Allianz Parque" de San Pablo, Brasil. Será televisado por Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium. Sigue minuto a minuto por LA GACETA.

