River Plate perdió con Palmeiras 3-1 en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Final del partido
River perdió con Palmeiras 3-1 (5-2) y quedó eliminado de la Copa Libertadores.
Doblete del "Flaco" López para cerrar la eliminatoria
90': el delantero del "Verdeao", se sacó de encima a Martínez Quarta y definió con clase para el 3-1.
¡GOL DE PALMEIRAS! Golazo de José López por encima de Armani para liquidar definitivamente la serie— telefe (@telefe) September 25, 2025
94' |PALMEIRAS 3 - 1 RIVER
Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/kw6aVDU12p
Gol del "Flaco" López y serie liquidada
90': el argentino marcó el 2 a 1 y Palmeiras se clasifica a semifinales.
¡GOL DE PALMEIRAS! El Flaco López cambia penal por gol sobre el final y liquida la serie— telefe (@telefe) September 25, 2025
90' | PALMEIRAS 2 - 1 RIVER
Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twittr.com/abU8PsH2T1
Penal de Acuña y expulsión
86': "Huevo" Acuña agarró arriba a Facundo Torres y el árbitro no dudó. Penal para Palmeiras y expulsión del lateral, por doble tarjeta amarilla.
Borja estuvo cerca del empate
72': el delantero colombiano remató al arco, pero Weverton tapó con precisión.
Cambio en River Plate
70': se retira Giuliano Galoppo e ingresa en su lugar Miguel Borja.
Amarilla para Maxi Salas
68': el delantero se ganó la tarjet, tras barrer con las dos piernas al rival.
Cambio en Palmeiras
61': se retira Gustavo Gómez e ingresa en su lugar Bruno Fuchs.
Cambio en River Plate
59': se retiran Juan Fernando Quintero y "Nacho" Fernández e ingresan en su lugar Facundo Colidio y Santiago Lencina.
Maxi Salas estuvo cerca de poner la ventaja
57': el delantero superó a dos futbolistas del "Verdeao", pero elevó demasiado la pelota.
Gol de Palmeiras
51': tras un centro de Andrea Pereira, Víctor Roque, en dos oportunidades, remató al arco e iguala el partido.
¡GOL DE PALMEIRAS! Vitor Roque aprovechó el remate de Armani y empuja la pelota para convertir el empate— telefe (@telefe) September 25, 2025
51' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER
Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/n4db0PiDJx
Comenzó el segundo tiempo
Se disputan los últimos 45 minutos del partido.
Final del primer tiempo
45': River gana 1-0, por el gol de Maxi Salas.
Amarilla para el arquero de Palmeiras
45': Weverton se ganó la tarjeta, luego de empujar a Giuliano Galoppo.
River y una doble chance para el infarto
45': en el cierre del primer tiempo, Castaño recibió un regalo de la defensa y se perdió el 2 a 0. Luego Salas remató al arco, aunque sin dirección.
Falta sobre Lucas Evangelista
37': Kevin Castaño fue fuerte contra el volante de Palmeiras, pero se salvó de la amarilla.
Falta sobre Castaño
30': hay tiro libre para River, que sale desde el fondo.
Cambio obligado por lesión en el "Millonario"
25': se retira Juan Portillo e ingresa en su lugar Enzo Pérez.
Amarilla para Juan Portillo
23': el mediocampista de River bajó al "Flaco" López y se ganó la tarjeta.
"Nacho" Fernández le pegó de volea
21': el volante terminó la jugada con un remate que se fue muy elevado.
"Flaco" López avisó para Palmeiras
17': el delantero argentino remató al arco, pero Armani controló sin inconvenientes.
Armani sostiene el triunfo
13': el arquero del "Millonario" tuvo una rápida reacción tras el córner del "Verdao".
Gol de River Plate
7': Maxi Salas ganó en el duelo aéreo y el "Millonario" se pone en ventaja.
¡GOL DE RIVER! Maxi Salas abre el marcador tras un cabezazo letal— telefe (@telefe) September 25, 2025
6' |PALMEIRAS 0 - 1 RIVER
Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/2DjYmOEcCs
Falta de Gustavo Gómez
6': Maxi Salas ganó en velocidad por la banda y el paraguayo lo derribó.
Palmeiras estuvo cerca del primero
3': Joaquín Piquerez remató al arco, pero Franco Armani estuvo rápido de reflejos.
Así se para River
Marcelo Gallardo dispuso un 4-3-2-1, con Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero para abastecer a Maximiliano Salas.
0' Arrancó el partido
Los equipos ya están en el campo de juego: se viene el duelo revancha.
El "Verdao" también está en el "Allianz Parque"
CHEGAMOS PRA DECISÃO! pic.twitter.com/NwJsRyaPDV— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
River presentó a su equipo
#Libertadores | #VamosRiver pic.twitter.com/Jama2MjZSj— River Plate (@RiverPlate) September 24, 2025
River ya está en al "Allianz Parque" a la espera del trascendental duelo contra Palmeiras
ESTAMOS #Libertadores | #VamosRiver pic.twitter.com/nZfMu8U4CG— River Plate (@RiverPlate) September 24, 2025
Así forma Palmeiras para recibir a River
El entrenador Abel Ferreira mandará a la cancha a: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.
ESCALADOS PRA DECISÃO! #PALxRIV pic.twitter.com/pqsxu7S1eM— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
Tres cambios metió Gallardo en el "11" titular de River
"Muñeco" decidió meter mano respecto al duelo de ida. Juan Fernando Quintero ingresa por el lesionado Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz.
Así está el vestuario de Palmeiras a una hora y cuarto del inicio del duelo en Brasil
Por mais 90 minutos em busca da classificação! pic.twitter.com/dM98VHQgIc— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
River confirmado para buscar la hazaña contra Palmeiras
Marcelo Gallardo decidió que el "Millonario" forme con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.
El vestuario de River en el "Allianz Parque" espera a los jugadores
Vestuario Millonario en el Allianz Parque.— River Plate (@RiverPlate) September 24, 2025
Noche de #Libertadores #VamosRiver pic.twitter.com/5wbLfq7z3N
River se aferra a un dato estadístico
El "Allianz Parque" es un terreno difícil por la presión y el césped sintético, pero aparece un dato que alimenta la ilusión del "Millonario": Palmeiras lleva siete series de Copa Libertadores sin poder ganar de local. En ese lapso logró clasificar gracias a sus triunfos afuera, aunque también sufrió eliminaciones. La última derrota en San Pablo, justamente, fue contra River en 2021.
Estos son los últimos cruces entre Palmeiras y River
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 0-River 2, el 13 de enero de 2021 por el duelo revancha de las semifinales la Copa Libertadores.
River 0-Palmeiras 3, el 6 de enero de 2021 por el duelo de ida de las semifinales la Copa Libertadores.
Palmeiras 3-River 0, el 26 de mayo de 1999 por el duelo revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.
River 1-Palmeiras 0, el 19 de mayo de 1999 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Últimos partidos de River
Atlético Tucumán 2-River 0, el 20 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Estudiantes 1-River 2, el 13 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 2-San Martín de San Juan 0, el 31 de agosto por el Torneo Clausura.
Unión 0 (3)-River o (4), el 28 de agosto por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Últimos partidos de Palmeiras
Palmeiras 4-Fortaleza 1, el 20 de septiembre por el Brasileirao.
River 1-Palmeiras 2, 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 4-Internacional 1, el 13 de septiembre por el Brasileirao.
Corinthians 1-Palmeiras 1, el 31 de agosto por el Brasileirao.
Palmeiras 3-Sport Recife 0, el 25 de agosto por el Brasileirao.
El probable "11" de Palmeiras
El entrenador del "Verdao", Abel Ferreira, pondría en cancha a: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.
El posible "11" de River para jugar en Brasil
Si bien no está confirmado, el probable equipo de River sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.
Gallardo cambiaría el esquema utilizado en el partido de ida
Marcelo Gallardo dejaría de lado la línea de cinco y poblaría el medio campo para intentar dar el golpe en Brasil. El entrenador "millonario" plantaría un 4-2-3-1.