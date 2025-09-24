EN VIVO: River Plate vence a Palmeiras por 1-0 e iguala la serie en San Pablo

18:23 hs

Estos son los últimos cruces entre Palmeiras y River

River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Palmeiras 0-River 2, el 13 de enero de 2021 por el duelo revancha de las semifinales la Copa Libertadores.

River 0-Palmeiras 3, el 6 de enero de 2021 por el duelo de ida de las semifinales la Copa Libertadores.

Palmeiras 3-River 0, el 26 de mayo de 1999 por el duelo revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.

River 1-Palmeiras 0, el 19 de mayo de 1999 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.