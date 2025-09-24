EN VIVO: River Plate vence a Palmeiras por 1-0 e iguala la serie en San Pablo

"Flaco" López avisó para Palmeiras
17': el delantero argentino remató al arco, pero Armani controló sin inconvenientes.
Armani sostiene el triunfo
13': el arquero del "Millonario" tuvo una rápida reacción tras el córner del "Verdao".
Gol de River Plate
7': Maxi Salas ganó en el duelo aéreo y el "Millonario" se pone en ventaja.
¡GOL DE RIVER! Maxi Salas abre el marcador tras un cabezazo letal
6' |PALMEIRAS 0 - 1 RIVER
7' |PALMEIRAS 0 - 1 RIVER
Falta de Gustavo Gómez
6': Maxi Salas ganó en velocidad por la banda y el paraguayo lo derribó.
Palmeiras estuvo cerca del primero
3': Joaquín Piquerez remató al arco, pero Franco Armani estuvo rápido de reflejos.
Así se para River
Marcelo Gallardo dispuso un 4-3-2-1, con Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero para abastecer a Maximiliano Salas.
0' Arrancó el partido
Los equipos ya están en el campo de juego: se viene el duelo revancha.
El "Verdao" también está en el "Allianz Parque"
El "Verdao" también está en el "Allianz Parque"
River presentó a su equipo
River presentó a su equipo
River ya está en al "Allianz Parque" a la espera del trascendental duelo contra Palmeiras
River ya está en al "Allianz Parque" a la espera del trascendental duelo contra Palmeiras
Así forma Palmeiras para recibir a River
El entrenador Abel Ferreira mandará a la cancha a: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.
ESCALADOS PRA DECISÃO! #PALxRIV pic.twitter.com/pqsxu7S1eM— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
Tres cambios metió Gallardo en el "11" titular de River
"Muñeco" decidió meter mano respecto al duelo de ida. Juan Fernando Quintero ingresa por el lesionado Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz.
Así está el vestuario de Palmeiras a una hora y cuarto del inicio del duelo en Brasil
Por mais 90 minutos em busca da classificação! pic.twitter.com/dM98VHQgIc— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
River confirmado para buscar la hazaña contra Palmeiras
Marcelo Gallardo decidió que el "Millonario" forme con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.
El vestuario de River en el "Allianz Parque" espera a los jugadores
El vestuario de River en el "Allianz Parque" espera a los jugadores
Noche de #Libertadores #VamosRiver pic.twitter.com/5wbLfq7z3N
River se aferra a un dato estadístico
El "Allianz Parque" es un terreno difícil por la presión y el césped sintético, pero aparece un dato que alimenta la ilusión del "Millonario": Palmeiras lleva siete series de Copa Libertadores sin poder ganar de local. En ese lapso logró clasificar gracias a sus triunfos afuera, aunque también sufrió eliminaciones. La última derrota en San Pablo, justamente, fue contra River en 2021.
Estos son los últimos cruces entre Palmeiras y River
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 0-River 2, el 13 de enero de 2021 por el duelo revancha de las semifinales la Copa Libertadores.
River 0-Palmeiras 3, el 6 de enero de 2021 por el duelo de ida de las semifinales la Copa Libertadores.
Palmeiras 3-River 0, el 26 de mayo de 1999 por el duelo revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.
River 1-Palmeiras 0, el 19 de mayo de 1999 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Últimos partidos de River
Atlético Tucumán 2-River 0, el 20 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Estudiantes 1-River 2, el 13 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 2-San Martín de San Juan 0, el 31 de agosto por el Torneo Clausura.
Unión 0 (3)-River o (4), el 28 de agosto por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Últimos partidos de Palmeiras
Palmeiras 4-Fortaleza 1, el 20 de septiembre por el Brasileirao.
River 1-Palmeiras 2, 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 4-Internacional 1, el 13 de septiembre por el Brasileirao.
Corinthians 1-Palmeiras 1, el 31 de agosto por el Brasileirao.
Palmeiras 3-Sport Recife 0, el 25 de agosto por el Brasileirao.
El probable "11" de Palmeiras
El entrenador del "Verdao", Abel Ferreira, pondría en cancha a: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.
El posible "11" de River para jugar en Brasil
Si bien no está confirmado, el probable equipo de River sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.
Gallardo cambiaría el esquema utilizado en el partido de ida
Marcelo Gallardo dejaría de lado la línea de cinco y poblaría el medio campo para intentar dar el golpe en Brasil. El entrenador "millonario" plantaría un 4-2-3-1.