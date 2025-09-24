EN VIVO: En Brasil, River va por la hazaña que le permita llegar a las semifinales de la Copa Libertadores

River se aferra a un dato estadístico
El "Allianz Parque" es un terreno difícil por la presión y el césped sintético, pero aparece un dato que alimenta la ilusión del "Millonario": Palmeiras lleva siete series de Copa Libertadores sin poder ganar de local. En ese lapso logró clasificar gracias a sus triunfos afuera, aunque también sufrió eliminaciones. La última derrota en San Pablo, justamente, fue contra River en 2021.
Estos son los últimos cruces entre Palmeiras y River
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 0-River 2, el 13 de enero de 2021 por el duelo revancha de las semifinales la Copa Libertadores.
River 0-Palmeiras 3, el 6 de enero de 2021 por el duelo de ida de las semifinales la Copa Libertadores.
Palmeiras 3-River 0, el 26 de mayo de 1999 por el duelo revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.
River 1-Palmeiras 0, el 19 de mayo de 1999 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Últimos partidos de River
Atlético Tucumán 2-River 0, el 20 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 1-Palmeiras 2, el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Estudiantes 1-River 2, el 13 de septiembre por el Torneo Clausura.
River 2-San Martín de San Juan 0, el 31 de agosto por el Torneo Clausura.
Unión 0 (3)-River o (4), el 28 de agosto por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Últimos partidos de Palmeiras
Palmeiras 4-Fortaleza 1, el 20 de septiembre por el Brasileirao.
River 1-Palmeiras 2, 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras 4-Internacional 1, el 13 de septiembre por el Brasileirao.
Corinthians 1-Palmeiras 1, el 31 de agosto por el Brasileirao.
Palmeiras 3-Sport Recife 0, el 25 de agosto por el Brasileirao.
El probable "11" de Palmeiras
El entrenador del "Verdao", Abel Ferreira, pondría en cancha a: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno y Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López y Felipe Anderson; Vitor Roque.
El posible "11" de River para jugar en Brasil
Si bien no está confirmado, el probable equipo de River sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.
Gallardo cambiaría el esquema utilizado en el partido de ida
Marcelo Gallardo dejaría de lado la línea de cinco y poblaría el medio campo para intentar dar el golpe en Brasil. El entrenador "millonario" plantaría un 4-2-3-1.