Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro

Dembelé, ganador del Balón de Oro
El delantero del PSG ganó el Balón de Oro.
Top 10 del Balón de Oro masculino
10- Nuno Mendes; 9- Gianluigi Donnarumma; 8- Cole Palmer; 7- Kylian Mbappé; 6- Achraf Hakimi; 5- Raphinha; 4- Salah; 3-Vitinha. El Balón de Oro se definirá entre Dembele y Lamine Yamal.
Aitana Bonmatí fue la ganadora del Balón de Oro
La española ganó en 2023, 2024 y 2025.
PSG fue el ganador al mejor club del año
El equipo parisino se consagró campeón de la Champions League y fue subcampeón del mundo frente a Chelsea.
Arsenal ganó el trofeo al mejor club femenino
Las "Gunners" se consagraron campeonas de la Champions este año.
Trofeo Gerd Müller
Ewa Pajor y Viktor Gyokeres son los ganadores del galardón a los máximos goleadores del año.
Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma ganaron el trofeo Lev Yashin
La arquera del Chelsea se quedó con el galardón después ser campeona de la Eurocopa femenina con Inglaterra, mientras que el italiano fue campeón de Champions con PSG.
Trofeo Lev Yashin
En este temporada, se hará entrega tanto para las categorías masculina y femenina.
Trofeo Johan Cruyff para el fútbol masculino
Luis Enrique ganó el galardón después de una temporada histórica para el PSG, en la que se consagró campeón de la Champions League.
Trofeo Johan Cruyff para el fútbol femenino
Fue ganado por la holandesa Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra.
Sarina Wiegman from England is the women's Johan Cruyff Trophy winner!
Trofeo Kopa femenino
La ganadora fue Vicky López, de Barcelona. La nacida en Madrid nació en 2006 y cuando recibió su premio manifestó: “Gracias a mi familia por estar conmigo, a mi mamá que me protege desde el cielo y espero que estés orgullosa de mí".
Welcome to the Kopa Trophy winners club Vicky!
Trofeo Kopa masculino
El jugador de Barcelona y de la selección de España, Lamine Yamal, volvió a quedarse con el premio al mejor jugador menor de 21 años, al igual que en 2024.
Back-to-back Kopa Trophy winner, Lamine Yamal
Lamine Yamal llegó con su familia
El delantero del Barcelona arribó al Théâtre du Châtelet, convencido de que será el gran ganador del Balón de Oro.
Lamine!
Pedri cierra el 11° puesto
El mediocampista del Barcelona quedó en las puertas del Top 10 y deja servida la expectativa por conocer a los mejores de la votación del Balón de Oro.
Ranked at the 11st place for the 2025 Men's Ballon d'Or! Pedri, Barcelona, Spain
Sorpresa en la votación
Vinícius Jr. quedó afuera del Top 10 del Balón de Oro, a pesar de sus logros con Real Madrid.
2025 Men's Ballon d'Or ranking:
Vinicius Jr.
Robert Lewandowski
Scott McTominay
Joao Neves
Lautaro Martinez
Lautaro Martínez, en el puesto 20
El delantero argentino, subcampeón de la Champions League con Inter, no repitió el séptimo lugar de 2024 y quedó 20° en el Balón de Oro.
Ranked at the 20th place for the 2025 Men's Ballon d'Or! Lautaro Martinez, Inter, Argentina
Lautaro Martinez@Inter@Argentina#ballondor pic.twitter.com/hTGwFJhFF6
Mac Allister, en el puesto 22
El mediocampista argentino fue clave en la consagración del Liverpool en la Premier League, pero quedó lejos en la votación del Balón de Oro.
Ranked at the 22nd place for the 2025 Men's Ballon d'Or! Alexis Mac Allister, Liverpool, Argentina
Alexis Mac Allister@LFC@Argentina#ballondor pic.twitter.com/StaGc4QxWg
Máxima expectativa
El diario MARCA adelantó que “no se podrá creer quién es el ganador” del Balón de Oro.
Las personas quedarán SHOCKEADAS con el GANADOR DEL BALÓN DE ORO hoy. Vía MARCA.
Vía @marca. pic.twitter.com/q0Wy39M8Gl
Las nominadas al Balón de Oro femenino
Estas son TODAS las nominadas al BALÓN DE ORO FEMENINO 2025:
Aitana Bonmatí
Alexia Putellas
Clàudia Pina
Mariona Caldentey
Esther González
Patri Guijarro
Lucy Bronze
Alessia Russo
Leah Williamson
Hannah Hampton
Chloe Kelly
Marta
Amanda
Guiño del City en la previa
El Manchester City recordó a Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, con un posteo: “Uno que supo cuidarlo bien”, acompañado de una foto del mediocampista.
Uno que supo cuidarlo bien
Yamal se siente ganador
El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.
Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin
“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.
Polémica por una filtración
En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.
Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero. ¿Opiniones?
¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc