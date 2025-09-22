EN VIVO: Sin argentinos en el Top 15, la expectativa por el Balón de Oro se centra en Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

Pedri cierra el 11° puesto
El mediocampista del Barcelona quedó en las puertas del Top 10 y deja servida la expectativa por conocer a los mejores de la votación del Balón de Oro.
Ranked at the 11st place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @Pedri@FCBarcelona@SEFutbol#ballondor pic.twitter.com/fyYFxN72CQ— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Sorpresa en la votación
Vinícius Jr. quedó afuera del Top 10 del Balón de Oro, a pesar de sus logros con Real Madrid.
2025 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Vinicius Jr.
Robert Lewandowski
Scott McTominay
Joao Neves
Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/lCUIJXQSYA
Lautaro Martínez, en el puesto 20
El delantero argentino, subcampeón de la Champions League con Inter, no repitió el séptimo lugar de 2024 y quedó 20° en el Balón de Oro.
Ranked at the 20th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Lautaro Martinez@Inter@Argentina#ballondor pic.twitter.com/hTGwFJhFF6
Mac Allister, en el puesto 22
El mediocampista argentino fue clave en la consagración del Liverpool en la Premier League, pero quedó lejos en la votación del Balón de Oro.
Ranked at the 22nd place for the 2025 Men's Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Alexis Mac Allister@LFC@Argentina#ballondor pic.twitter.com/StaGc4QxWg
Máxima expectativa
El diario MARCA adelantó que “no se podrá creer quién es el ganador” del Balón de Oro.
Las personas quedarán SHOCKEADAS con el GANADOR DEL BALÓN DE ORO hoy.— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2025
Vía @marca. pic.twitter.com/q0Wy39M8Gl
Las nominadas al Balón de Oro femenino
Estas son TODAS las nominadas al BALÓN DE ORO FEMENINO 2025:— Mundo Pelota (@mundopelotanet) August 7, 2025
Aitana Bonmatí
Alexia Putellas
Clàudia Pina
Mariona Caldentey
Esther González
Patri Guijarro
Lucy Bronze
Alessia Russo
Leah Williamson
Hannah Hampton
Chloe Kelly
Marta
Amanda… pic.twitter.com/6BrO1FdISX
Guiño del City en la previa
El Manchester City recordó a Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, con un posteo: “Uno que supo cuidarlo bien”, acompañado de una foto del mediocampista.
Uno que supo cuidarlo bien pic.twitter.com/oJ0KMejCms— Manchester City (@ManCityES) September 22, 2025
Yamal se siente ganador
El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.
Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin
“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.
Polémica por una filtración
En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.
Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025
¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc