EN VIVO: Sin argentinos en el Top 15, la expectativa por el Balón de Oro se centra en Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

MÁXIMA EXPECTATIVA. En París se aguarda por el anuncio del ganador del Balón de Oro. MÁXIMA EXPECTATIVA. En París se aguarda por el anuncio del ganador del Balón de Oro.

La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, desde las 16 y será transmitida en exclusiva por Disney+ Premium.

Hace 1 Hs
14:36 hs

Pedri cierra el 11° puesto

El mediocampista del Barcelona quedó en las puertas del Top 10 y deja servida la expectativa por conocer a los mejores de la votación del Balón de Oro.

13:46 hs

Sorpresa en la votación

Vinícius Jr. quedó afuera del Top 10 del Balón de Oro, a pesar de sus logros con Real Madrid.

13:42 hs

Lautaro Martínez, en el puesto 20

El delantero argentino, subcampeón de la Champions League con Inter, no repitió el séptimo lugar de 2024 y quedó 20° en el Balón de Oro.

13:41 hs

Mac Allister, en el puesto 22

El mediocampista argentino fue clave en la consagración del Liverpool en la Premier League, pero quedó lejos en la votación del Balón de Oro.

11:57 hs

Máxima expectativa

El diario MARCA adelantó que “no se podrá creer quién es el ganador” del Balón de Oro.

11:55 hs

Las nominadas al Balón de Oro femenino

11:50 hs

Guiño del City en la previa

El Manchester City recordó a Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, con un posteo: “Uno que supo cuidarlo bien”, acompañado de una foto del mediocampista.

10:11 hs

Yamal se siente ganador

El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.

10:10 hs

Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin

“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.

10:06 hs

Polémica por una filtración

En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.

Lo que tenés que saber

Entre los nominados, Lamine Yamal se postula como uno de los posibles ganadores, aunque Ousmane Dembelé también se perfila como un gran candidato. Entre otras de las promesas se encuentran Vitinha, Nuno Mendes, Achraf y Rapinha, por lo que esta gala estará llena de imprevistos y sorpresas. En esta categoría también disputan el título Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que "Dibu" Martínez peleará por el título del trofeo Yashin.

