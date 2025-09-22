EN VIVO: Sin argentinos en el Top 15, la expectativa por el Balón de Oro se centra en Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

Lo que tenés que saber

Entre los nominados, Lamine Yamal se postula como uno de los posibles ganadores, aunque Ousmane Dembelé también se perfila como un gran candidato. Entre otras de las promesas se encuentran Vitinha, Nuno Mendes, Achraf y Rapinha, por lo que esta gala estará llena de imprevistos y sorpresas. En esta categoría también disputan el título Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que "Dibu" Martínez peleará por el título del trofeo Yashin.