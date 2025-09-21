San Martín no pudo en Córdoba y perdió 1-0 con Racing por la fecha 32 de la Primera Nacional

Final del partido
Ganó Racing 1-0
No lo puede creer San Martín
Gonzalo Rodríguez apareció solo en el área, pero falló en la definición y dejó pasar una chance inmejorable.
Últimas variantes en San Martín
Ingresaron Jesús Soraire, Gonzalo Rodríguez y Aaron Spetale. Dejaron la cancha Juan Cuevas, Ulises Vera y Franco García.
Racing desperdició una chance inmejorable
Monticelli desarmó a la defensa de San Martín, recorrió toda la cancha, pero falló en la definición y la pelota se fue afuera. Respira San Martín.
Lo tuvo San Martín
Martín Pino ganó en el área con un cabezazo, superó a Elías Calderón, pero la pelota se fue desviada.
Doble cambio en San Martín
Se retiraron Matías García y Nicolás Castro; ingresaron Mauro González y Hernán Zuliani.
7' ST: Amarilla para Ulises Vera en San Martín
Segundo tiempo en marcha
El “Santo” no hizo cambios; Racing mueve el banco con la entrada de Lautaro Villegas por Pablo Chavarría.
Finalizó el primer tiempo
Gol de Racing
Lo hizo Sergio Gónzalez
Se salvó San Martín
Tras un córner de Racing, Ulises Vera apareció junto al palo y evitó el gol en la línea.
Carrizo, seguro
Raúl Chamorro probó al arco, pero el arquero de San Martín despejó con los puños y evitó el gol de Racing.
El "Santo", incómodo
Racing impone intensidad en campo rival y complica a San Martín en la circulación de la pelota.
Comenzó el partido
Entrada en calor para San Martín
Formación confirmada para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 21, 2025
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Racing de Córdoba.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/HMURZvGB8P
La formación de Racing de Córdoba
¡Así forma la Academia Cordobesa! pic.twitter.com/cj8NZ4Ss1a— Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 21, 2025
El posible "11" de San Martín
Nicolás Carrizo; Mauro Osores, Gustavo Abregú y Guillermo Rodríguez; Federico Murillo, Matías García, Ulises Vera y Nicolás Castro; Juan Cuevas; Martín Pino y Franco García
El "Santo" ya está en el estadio
El micro con el plantel de San Martín llegó a la cancha de Racing de Córdoba. Los jugadores ya bajaron y se preparan para la previa del partido.
Los convocados por Mariano Campodónico
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 20, 2025
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 32 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/QEWsNRNlQD