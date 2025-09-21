San Martín no pudo en Córdoba y perdió 1-0 con Racing por la fecha 32 de la Primera Nacional

Lo que tenés que saber

San Martín llega de golear 4-0 a Atlanta en La Ciudadela, en su mejor rendimiento de la temporada, mientras que Racing cayó en un polémico encuentro ante Güemes, en Santiago del Estero.

La novedad más saliente del "Santo" es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico.