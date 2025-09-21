EN VIVO: San Martín de Tucumán viaja a Córdoba para enfrentar a Racing por la fecha 32 de la Primera Nacional

La formación de Racing de Córdoba
El posible "11" de San Martín
Nicolás Carrizo; Mauro Osores, Gustavo Abregú y Guillermo Rodríguez; Federico Murillo, Matías García, Ulises Vera y Nicolás Castro; Juan Cuevas; Martín Pino y Franco García
El "Santo" ya está en el estadio
El micro con el plantel de San Martín llegó a la cancha de Racing de Córdoba. Los jugadores ya bajaron y se preparan para la previa del partido.
Los convocados por Mariano Campodónico
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 32 del torneo.
