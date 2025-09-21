Secciones
EN VIVO: San Martín de Tucumán viaja a Córdoba para enfrentar a Racing por la fecha 32 de la Primera Nacional

PRIMER CONTACTO. Los jugadores de San Martín recorren el campo de juego de Racing antes del inicio del partido. PRIMER CONTACTO. Los jugadores de San Martín recorren el campo de juego de Racing antes del inicio del partido. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas/LA GACETA.

El "Santo" atraviesa una semana de confianza tras la goleada a Atlanta y quiere revalidarlo en un cruce que se disputará desde las 19, con transmisión de TyC Sports.

Hace 7 Min
18:39 hs

La formación de Racing de Córdoba

17:56 hs

El posible "11" de San Martín

Nicolás Carrizo; Mauro Osores, Gustavo Abregú y Guillermo Rodríguez; Federico Murillo, Matías García, Ulises Vera y Nicolás Castro; Juan Cuevas; Martín Pino y Franco García

17:54 hs

El "Santo" ya está en el estadio

El micro con el plantel de San Martín llegó a la cancha de Racing de Córdoba. Los jugadores ya bajaron y se preparan para la previa del partido.

El Santo ya está en el estadio
17:17 hs

Los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

San Martín llega de golear 4-0 a Atlanta en La Ciudadela, en su mejor rendimiento de la temporada, mientras que Racing cayó en un polémico encuentro ante Güemes, en Santiago del Estero.

La novedad más saliente del "Santo" es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico.

