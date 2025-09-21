Secciones
EN VIVO Colapinto terminó 19° y Verstappen ganó de punta a punta el GP de Azerbaiyán de la F-1

TÉCNICO. El circuito de Bakú le ofrecerá la chance a Colapinto de sacar a relucir sus condiciones al mando de un mediocre Alpine. TÉCNICO. El circuito de Bakú le ofrecerá la chance a Colapinto de sacar a relucir sus condiciones al mando de un mediocre Alpine. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino fue chocado por Albon y no pudo recuperar posiciones. Mal fin de semana para los Alpine.

Hace 23 Min
10:06 hs

Los 10 primeros puestos del GP de Azerbaiyán

09:40 hs

Ganó Verstappen y Colapinto terminó 19 °

09:25 hs

Colapinto 18 ° y Gasly 19°

La perfomance de los Alpine volvió a ser mediocre y los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly cierran la hilera en el circuito callejero de Bakú. 

09:14 hs

Verstappen sin fisuras al frente de la carrera

08:55 hs

Verstappen manda y Colapinto poco puede hacer desde el fondo

08:42 hs

Verstappen, Sainz y Lawson, los tres primeros puestos

08:40 hs

Albon tocó a Colapinto y lo dejó en el último puesto

Luego de que Franco Colapinto ingresara a boxes para poner neumáticos duros, en la vuelta 18, Alex Albon tocó la rueda izquierda trasera del argentino, que quedó al revés sobre el costado izquierdo de la pista. Esto mandó al pilarense a la última colocación y le valió una suspensión de 10 segundos al piloto de Williams. 

08:08 hs

Piastri se pasó y chocó en la curva 5

El líder del campeonato, Oscar Piastri, debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán después de chocar a la salida de la curva 5, en la primera vuelta de la carrera en Bakú. Hay safety car. 

08:04 hs

Largó el Gran Premio de Azerbaiyán

07:34 hs

Los autos se alistan en la pista de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán literalmente calienta los motores en el circuito callejero de Bakú. Mientras el pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvias, los autos se acomodan en la parrilla de largada. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16. Max Verstappen y Carlos Sainz estarán en la primera fila. 

07:00 hs

¿Consejos a Mad Max?

00:27 hs

El accidente de Colapinto en la clasificación en Bakú

Cuando se acercaba a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto chocó su Alpine y debió conformarse con largar desde el puesto 16 de la parrilla del domingo. 

00:24 hs

Oscar Piastri también se accidentó en Bakú

El líder del campeonato, Oscar Piastri, poco pudo hacer en la curva 3 para evitar que su McLaren se fuera contra el muro. De esa forma, arruinó su clasificación y largará en el 9° puesto. 

00:19 hs

El accidente de Leclerc en Bakú

El cuatro veces poleman en Bakú, Charles Leclerc, fue uno de los pilotos que padeció la clasificación y terminó chocando su Ferrari en la curva 15. Largará desde el 10° puesto.  

00:02 hs

Verstappen se quedó con la pole en Bakú

En un circuito complejo, en donde una pequeña distracción se paga caro, chocaron el tailandés Alex Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Sauber), el británico Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), para llegar al récord de seis banderas rojas. Bajo condiciones adversas, por el viento y la amenaza constante de lluvias, Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con la pole. Lo siguieron con los mejores tiempo Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB), mientras que el argentino de Alpine largará desde el puesto 16°, después de ver cómo se escurrió su chance de clasificar a la Q2 debido a un golpe contra uno de los muros de contención del circuito callejero de Bakú. 

Lo que tenés que saber

A partir de las 8 se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, en el vertiginoso circuito de Bakú. El argentino Franco Colapinto largará desde la 16° ubicación, después de quedar afuera de la Q2, por golpear su Alpine contra un muro de contención. El múltiple campeón, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB) completaron los primeros tres puestos de la parrilla. 

