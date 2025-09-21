EN VIVO Colapinto terminó 19° y Verstappen ganó de punta a punta el GP de Azerbaiyán de la F-1

00:02 hs

Verstappen se quedó con la pole en Bakú

En un circuito complejo, en donde una pequeña distracción se paga caro, chocaron el tailandés Alex Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Sauber), el británico Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), para llegar al récord de seis banderas rojas. Bajo condiciones adversas, por el viento y la amenaza constante de lluvias, Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con la pole. Lo siguieron con los mejores tiempo Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB), mientras que el argentino de Alpine largará desde el puesto 16°, después de ver cómo se escurrió su chance de clasificar a la Q2 debido a un golpe contra uno de los muros de contención del circuito callejero de Bakú.