EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El accidente de Colapinto en la clasificación en Bakú
Cuando se acercaba a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto chocó su Alpine y debió conformarse con largar desde el puesto 16 de la parrilla del domingo.
#FrancoColapinto Tras su choque en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”.— ANDigital (@ANDigitalOK) September 20, 2025
¿Coincidís con su mentalidad de arriesgar al máximo en la pista?#F1 #Colapinto #BakuGP #AzerbaijanGP
Oscar Piastri también se accidentó en Bakú
El líder del campeonato, Oscar Piastri, poco pudo hacer en la curva 3 para evitar que su McLaren se fuera contra el muro. De esa forma, arruinó su clasificación y largará en el 9° puesto.
The championship leader slams into the barriers #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9Qvx6K3TwG— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
El accidente de Leclerc en Bakú
El cuatro veces poleman en Bakú, Charles Leclerc, fue uno de los pilotos que padeció la clasificación y terminó chocando su Ferrari en la curva 15. Largará desde el 10° puesto.
Rewind to Leclerc's Turn 15 crash #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/LRTNJTm8JA— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Verstappen se quedó con la pole en Bakú
En un circuito complejo, en donde una pequeña distracción se paga caro, chocaron el tailandés Alex Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Sauber), el británico Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), para llegar al récord de seis banderas rojas. Bajo condiciones adversas, por el viento y la amenaza constante de lluvias, Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con la pole. Lo siguieron con los mejores tiempo Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB), mientras que el argentino de Alpine largará desde el puesto 16°, después de ver cómo se escurrió su chance de clasificar a la Q2 debido a un golpe contra uno de los muros de contención del circuito callejero de Bakú.