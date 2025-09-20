Secciones
EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

TÉCNICO. El circuito de Bakú le ofrecerá la chance a Colapinto de sacar a relucir sus condiciones al mando de un mediocre Alpine. TÉCNICO. El circuito de Bakú le ofrecerá la chance a Colapinto de sacar a relucir sus condiciones al mando de un mediocre Alpine. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino volverá al correr en el circuito en el que consiguió su mejor ubicación en la máxima categoría. Desde las 8, por Fox Sports y Disney+.

20 Septiembre 2025
00:27 hs

El accidente de Colapinto en la clasificación en Bakú

Cuando se acercaba a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto chocó su Alpine y debió conformarse con largar desde el puesto 16 de la parrilla del domingo. 

00:24 hs

Oscar Piastri también se accidentó en Bakú

El líder del campeonato, Oscar Piastri, poco pudo hacer en la curva 3 para evitar que su McLaren se fuera contra el muro. De esa forma, arruinó su clasificación y largará en el 9° puesto. 

00:19 hs

El accidente de Leclerc en Bakú

El cuatro veces poleman en Bakú, Charles Leclerc, fue uno de los pilotos que padeció la clasificación y terminó chocando su Ferrari en la curva 15. Largará desde el 10° puesto.  

00:02 hs

Verstappen se quedó con la pole en Bakú

En un circuito complejo, en donde una pequeña distracción se paga caro, chocaron el tailandés Alex Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Sauber), el británico Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), para llegar al récord de seis banderas rojas. Bajo condiciones adversas, por el viento y la amenaza constante de lluvias, Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con la pole. Lo siguieron con los mejores tiempo Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB), mientras que el argentino de Alpine largará desde el puesto 16°, después de ver cómo se escurrió su chance de clasificar a la Q2 debido a un golpe contra uno de los muros de contención del circuito callejero de Bakú. 

Lo que tenés que saber

A partir de las 8 se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, en el vertiginoso circuito de Bakú. El argentino Franco Colapinto largará desde la 16° ubicación, después de quedar afuera de la Q2, por golpear su Alpine contra un muro de contención. El múltiple campeón, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB) completaron los primeros tres puestos de la parrilla. 

