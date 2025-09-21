Colapinto terminó 19° y Verstappen ganó de punta a punta el GP de Azerbaiyán de la F-1

Los 10 primeros puestos del GP de Azerbaiyán
Ganó Verstappen y Colapinto terminó 19 °
Colapinto 18 ° y Gasly 19°
La perfomance de los Alpine volvió a ser mediocre y los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly cierran la hilera en el circuito callejero de Bakú.
Verstappen sin fisuras al frente de la carrera
Verstappen manda y Colapinto poco puede hacer desde el fondo
Verstappen, Sainz y Lawson, los tres primeros puestos
Albon tocó a Colapinto y lo dejó en el último puesto
Luego de que Franco Colapinto ingresara a boxes para poner neumáticos duros, en la vuelta 18, Alex Albon tocó la rueda izquierda trasera del argentino, que quedó al revés sobre el costado izquierdo de la pista. Esto mandó al pilarense a la última colocación y le valió una suspensión de 10 segundos al piloto de Williams.
Piastri se pasó y chocó en la curva 5
El líder del campeonato, Oscar Piastri, debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán después de chocar a la salida de la curva 5, en la primera vuelta de la carrera en Bakú. Hay safety car.
Largó el Gran Premio de Azerbaiyán
Los autos se alistan en la pista de Bakú
El Gran Premio de Azerbaiyán literalmente calienta los motores en el circuito callejero de Bakú. Mientras el pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvias, los autos se acomodan en la parrilla de largada. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16. Max Verstappen y Carlos Sainz estarán en la primera fila.
¿Consejos a Mad Max?
Now this is cutepic.twitter.com/qFpZT0eJhZ— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025
El accidente de Colapinto en la clasificación en Bakú
Cuando se acercaba a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto chocó su Alpine y debió conformarse con largar desde el puesto 16 de la parrilla del domingo.
#FrancoColapinto Tras su choque en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”.— ANDigital (@ANDigitalOK) September 20, 2025
¿Coincidís con su mentalidad de arriesgar al máximo en la pista?#F1 #Colapinto #BakuGP #AzerbaijanGP
https://t.co/qV7klbIn2m pic.twitter.com/ro6FK7pLqN
Oscar Piastri también se accidentó en Bakú
El líder del campeonato, Oscar Piastri, poco pudo hacer en la curva 3 para evitar que su McLaren se fuera contra el muro. De esa forma, arruinó su clasificación y largará en el 9° puesto.
The championship leader slams into the barriers #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9Qvx6K3TwG— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
El accidente de Leclerc en Bakú
El cuatro veces poleman en Bakú, Charles Leclerc, fue uno de los pilotos que padeció la clasificación y terminó chocando su Ferrari en la curva 15. Largará desde el 10° puesto.
Rewind to Leclerc's Turn 15 crash #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/LRTNJTm8JA— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Verstappen se quedó con la pole en Bakú
En un circuito complejo, en donde una pequeña distracción se paga caro, chocaron el tailandés Alex Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Sauber), el británico Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), para llegar al récord de seis banderas rojas. Bajo condiciones adversas, por el viento y la amenaza constante de lluvias, Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con la pole. Lo siguieron con los mejores tiempo Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB), mientras que el argentino de Alpine largará desde el puesto 16°, después de ver cómo se escurrió su chance de clasificar a la Q2 debido a un golpe contra uno de los muros de contención del circuito callejero de Bakú.