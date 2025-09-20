Secciones
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de Bakú, largará 16° y Verstappen se quedó con la pole

El piloto argentino de Alpine sufrió un golpe contra las defensas cuando intentaba cerrar una vuelta rápida. Pese a la frustración, confía en recuperar posiciones en una carrera que promete ser estratégica en el callejero de Azerbaiyán.

Hace 7 Min
11:14 hs

Así queda la parrilla de salida para el domingo

11:01 hs

Verstappen vuela y Sainz sorprende

Max Verstappen marcó un registro de 1m41s117 y dejó a Carlos Sainz a 478 milésimas, aunque el español logró poner a su Williams en la primera fila. En contraste, Alexander Albon partirá desde el último lugar (20°). Para McLaren la jornada fue negativa: Lando Norris terminó 7° y Oscar Piastri quedó 9° luego de su accidente. 

10:58 hs

Lando Norris es el primero en salir y los Red Bull salen últimos

10:52 hs

Vuelta cronometrada y orden en Q3

Solo tres pilotos pudieron completar una vuelta cronometrada: Sainz, Lawson y Hadjar. Para el resto, en caso de que la Q3 se diera por concluida en ese instante, la referencia sería el resultado de la Q2, que había dejado este orden: Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc y Tsunoda.

10:43 hs

Se reanuda la Q3

El accidente dejó a Leclerc sin margen para marcar una vuelta rápida. Así, Ferrari afrontará la largada con Hamilton desde el puesto 12 y con el piloto monegasco partiendo en la décima posición 

10:37 hs

En minutos se reanuda la Q3

10:35 hs

Bandera roja

En Bakú, Charles Leclerc venía de adueñarse de la pole en las últimas cuatro ediciones, pero esta vez todo se torció: entró pasado en la curva, frenó más tarde de lo necesario, bloqueó y terminó yéndose de frente. Tal vez la lluvia redujo el agarre en esa zona, aunque Sainz, Lawson y Hadjar consiguieron completar su giro sin inconvenientes. El reloj marca que restan siete minutos 

10:25 hs

Colapinto hablo sobre el choque que lo dejo afuera

"No sabía si era bandera amarilla o blanca, cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró, no sé qué pasó", dijo en una entrevista a ESPN 

10:20 hs

Empezó la Q3 y en 12 minutos se define la pole

10:17 hs

Estos son los eliminados en Q2

11 - Fernando Alonso (Aston Martin)

12 - Lewis Hamilton (Ferrari)

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber)

14 - Lance Stroll (Aston Martin)

15 - Oliver Bearman (Haas) 

10:13 hs

Charles Leclerc sube al cuarto puesto, a poco más de una décima de Norris

10:10 hs

Max Verstappen segundo

Russell quedó apenas 50 milésimas por delante del neerlandés, que firmó una vuelta veloz. Más atrás, Leclerc no logra despegar y se ubica 14° con la Ferrari, mientras que Hamilton se mantiene en el límite de la clasificación, en la décima posición. Todavía tendrán una última oportunidad en pista 

10:07 hs

Por el momento Lando Norris en el primer lugar

El cronómetro marcó 1m41s396 y puso al inglés en lo más alto con su McLaren. Apenas 59 milésimas más atrás aparece Russell, seguido muy de cerca por su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli. Por ahora, Leclerc y Verstappen están fuera, aunque todavía restan casi seis minutos de acción.

09:59 hs

Reanudan la Q2

El Haas de Bearman ya fue retirado de la pista, lo que significa su eliminación definitiva 

09:55 hs

Bandera roja

El británico Oliver Bearman no pudo completar su participación en la tanda de ensayos luego de sufrir un golpe en la curva 2. El joven piloto de Haas impactó con la rueda trasera derecha contra el muro y su monoplaza quedó detenido en plena pista.

La situación obligó a la dirección de carrera a interrumpir la sesión para retirar el auto y garantizar la seguridad. Bearman, que buscaba acumular experiencia y rodaje, terminó de manera prematura su trabajo del día, dejando a su equipo sin más registros en el inicio de la actividad 

09:50 hs

Arranca la Q2

09:41 hs

Así fue el accidente de Franco Colapinto

09:38 hs

Franco no pudo

El argentino intentaba marcar un buen tiempo cuando, unos metros más adelante, Pierre Gasly se excedió en la frenada. Esa maniobra pareció descolocarlo y, al encarar la curva, perdió el control: el costado izquierdo de su auto impactó con fuerza y el Alpine quedó automáticamente fuera de competencia en la primera tanda. 

09:37 hs

Bandera roja

Franco Colapinto y Pierre Gasly afuera de la clasificación 

09:36 hs

Lucha por la pole

Con un registro de 1m41s322, Norris logra superar a Leclerc y se queda con la punta. Apenas detrás aparece Verstappen, que se ubica segundo a solo nueve milésimas del McLaren.

09:34 hs

Alpine saca primero al piloto francés y luego al argentino. Quedan dos minutos de la Q1.

09:32 hs

Los Alpine siguen en boxes

09:30 hs

Se reinicia la Q1 y quedan un poco más de seis minutos

09:25 hs

Colapinto esta en el puesto 10, después de una gran vuelta

09:23 hs

Bandera roja

Con seis minutos y 36 segundos restantes, la tanda se encuentra interrumpida debido a un accidente protagonizado por Nico Hülkenberg, que hasta el momento marchaba en la 20ª posición con un tiempo de 1:44.259.

En el clasificador, Franco Colapinto ocupa el 10° lugar con 1:42.779, mientras que Pierre Gasly se ubica 14° gracias a un registro de 1:43.139.

El más rápido de la jornada es Lewis Hamilton, quien lidera con 1:41.821, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (1:41.839) y Charles Leclerc (1:41.982).

09:17 hs

Charles Leclerc primero

El mejor registro de la Q1 quedó en manos del monegasco, que paró el cronómetro en 1m41s982. A 228 milésimas se ubicó Max Verstappen, mientras que Lando Norris completó el trío de punta en la tercera posición 

09:15 hs

Se reinicia la acción en Baku

09:10 hs

Bandera roja porque Albon se detuvo

09:10 hs

Colapinto vuelve al box

09:08 hs

Primer registro de Franco Colapinto es de 1:44.057, apenas por delante de Nico Hülkenberg (1:44.259)

09:08 hs

Empezo la acción en Baku

06:34 hs

Final de la tercera práctica libre

06:33 hs

Colapinto termina en el puesto 15

06:30 hs

Infracción de Franco Colapinto

06:29 hs

Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°

06:25 hs

Colapinto en el puesto 15

06:10 hs

Franco vuelvo a los pits

06:08 hs

Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.

06:04 hs

Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido

06:00 hs

Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada

05:55 hs

Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida

05:54 hs

Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida

Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

05:53 hs

Max Verstappen sale a pista

05:52 hs

Piastri primero

El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.

05:47 hs

Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto

Ambos con neumáticos duros

05:43 hs

Sale Lando Norris a pista

05:43 hs

Los Racing Bulls vuelven a boxes

05:38 hs

Sin movimientos en pista

Lo que tenés que saber

En el arranque del Gran Premio de Azerbaiyán, el guion se cumplió sin sorpresas: Franco Colapinto padeció las limitaciones de un Alpine poco competitivo en el circuito urbano de Bakú, donde la falta de potencia del motor volvió a quedar en evidencia, confirmando la principal debilidad del equipo francés en esta temporada. Aun así, en una Fórmula 1 tan pareja en la zona media, cada décima resulta decisiva y una vuelta precisa puede marcar la diferencia. Así lo demostró Pierre Gasly, que logró ubicarse 16° en la segunda tanda de entrenamientos. La acción continuará este sábado desde las 5.30 con la última práctica, mientras que a las 9 llegará el turno de la clasificación, una instancia clave que podría coronar a McLaren como campeón del Mundial de Constructores. 

