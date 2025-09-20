Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de Bakú, largará 16° y Verstappen se quedó con la pole

09:55 hs

Bandera roja

El británico Oliver Bearman no pudo completar su participación en la tanda de ensayos luego de sufrir un golpe en la curva 2. El joven piloto de Haas impactó con la rueda trasera derecha contra el muro y su monoplaza quedó detenido en plena pista.

La situación obligó a la dirección de carrera a interrumpir la sesión para retirar el auto y garantizar la seguridad. Bearman, que buscaba acumular experiencia y rodaje, terminó de manera prematura su trabajo del día, dejando a su equipo sin más registros en el inicio de la actividad