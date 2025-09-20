Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de Bakú, largará 16° y Verstappen se quedó con la pole

Así queda la parrilla de salida para el domingo
Verstappen vuela y Sainz sorprende
Max Verstappen marcó un registro de 1m41s117 y dejó a Carlos Sainz a 478 milésimas, aunque el español logró poner a su Williams en la primera fila. En contraste, Alexander Albon partirá desde el último lugar (20°). Para McLaren la jornada fue negativa: Lando Norris terminó 7° y Oscar Piastri quedó 9° luego de su accidente.
Lando Norris es el primero en salir y los Red Bull salen últimos
Vuelta cronometrada y orden en Q3
Solo tres pilotos pudieron completar una vuelta cronometrada: Sainz, Lawson y Hadjar. Para el resto, en caso de que la Q3 se diera por concluida en ese instante, la referencia sería el resultado de la Q2, que había dejado este orden: Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc y Tsunoda.
Se reanuda la Q3
El accidente dejó a Leclerc sin margen para marcar una vuelta rápida. Así, Ferrari afrontará la largada con Hamilton desde el puesto 12 y con el piloto monegasco partiendo en la décima posición
En minutos se reanuda la Q3
Bandera roja
En Bakú, Charles Leclerc venía de adueñarse de la pole en las últimas cuatro ediciones, pero esta vez todo se torció: entró pasado en la curva, frenó más tarde de lo necesario, bloqueó y terminó yéndose de frente. Tal vez la lluvia redujo el agarre en esa zona, aunque Sainz, Lawson y Hadjar consiguieron completar su giro sin inconvenientes. El reloj marca que restan siete minutos
Colapinto hablo sobre el choque que lo dejo afuera
"No sabía si era bandera amarilla o blanca, cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró, no sé qué pasó", dijo en una entrevista a ESPN
"CUANDO GASLY SE VA, YO FRENÉ DEMÁS Y DE GOLPE EL AUTO SE ME GIRÓ. ME DESCONCENTRÓ UN POCO". Franco Colapinto se refirió a su choque en la Q1 en Bakú.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025
#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ciqclfWbKX
Empezó la Q3 y en 12 minutos se define la pole
Estos son los eliminados en Q2
11 - Fernando Alonso (Aston Martin)
12 - Lewis Hamilton (Ferrari)
13 - Gabriel Bortoleto (Sauber)
14 - Lance Stroll (Aston Martin)
15 - Oliver Bearman (Haas)
Charles Leclerc sube al cuarto puesto, a poco más de una décima de Norris
Max Verstappen segundo
Russell quedó apenas 50 milésimas por delante del neerlandés, que firmó una vuelta veloz. Más atrás, Leclerc no logra despegar y se ubica 14° con la Ferrari, mientras que Hamilton se mantiene en el límite de la clasificación, en la décima posición. Todavía tendrán una última oportunidad en pista
Por el momento Lando Norris en el primer lugar
El cronómetro marcó 1m41s396 y puso al inglés en lo más alto con su McLaren. Apenas 59 milésimas más atrás aparece Russell, seguido muy de cerca por su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli. Por ahora, Leclerc y Verstappen están fuera, aunque todavía restan casi seis minutos de acción.
Reanudan la Q2
El Haas de Bearman ya fue retirado de la pista, lo que significa su eliminación definitiva
Bandera roja
El británico Oliver Bearman no pudo completar su participación en la tanda de ensayos luego de sufrir un golpe en la curva 2. El joven piloto de Haas impactó con la rueda trasera derecha contra el muro y su monoplaza quedó detenido en plena pista.
La situación obligó a la dirección de carrera a interrumpir la sesión para retirar el auto y garantizar la seguridad. Bearman, que buscaba acumular experiencia y rodaje, terminó de manera prematura su trabajo del día, dejando a su equipo sin más registros en el inicio de la actividad
Arranca la Q2
Así fue el accidente de Franco Colapinto
September 20, 2025
Franco no pudo
El argentino intentaba marcar un buen tiempo cuando, unos metros más adelante, Pierre Gasly se excedió en la frenada. Esa maniobra pareció descolocarlo y, al encarar la curva, perdió el control: el costado izquierdo de su auto impactó con fuerza y el Alpine quedó automáticamente fuera de competencia en la primera tanda.
Bandera roja
Franco Colapinto y Pierre Gasly afuera de la clasificación
Lucha por la pole
Con un registro de 1m41s322, Norris logra superar a Leclerc y se queda con la punta. Apenas detrás aparece Verstappen, que se ubica segundo a solo nueve milésimas del McLaren.
Alpine saca primero al piloto francés y luego al argentino. Quedan dos minutos de la Q1.
Los Alpine siguen en boxes
Se reinicia la Q1 y quedan un poco más de seis minutos
Colapinto esta en el puesto 10, después de una gran vuelta
Bandera roja
Con seis minutos y 36 segundos restantes, la tanda se encuentra interrumpida debido a un accidente protagonizado por Nico Hülkenberg, que hasta el momento marchaba en la 20ª posición con un tiempo de 1:44.259.
En el clasificador, Franco Colapinto ocupa el 10° lugar con 1:42.779, mientras que Pierre Gasly se ubica 14° gracias a un registro de 1:43.139.
El más rápido de la jornada es Lewis Hamilton, quien lidera con 1:41.821, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (1:41.839) y Charles Leclerc (1:41.982).
Charles Leclerc primero
El mejor registro de la Q1 quedó en manos del monegasco, que paró el cronómetro en 1m41s982. A 228 milésimas se ubicó Max Verstappen, mientras que Lando Norris completó el trío de punta en la tercera posición
Se reinicia la acción en Baku
Bandera roja porque Albon se detuvo
Colapinto vuelve al box
Primer registro de Franco Colapinto es de 1:44.057, apenas por delante de Nico Hülkenberg (1:44.259)
Empezo la acción en Baku
Final de la tercera práctica libre
Colapinto termina en el puesto 15
Infracción de Franco Colapinto
Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°
Colapinto en el puesto 15
Franco vuelvo a los pits
Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.
Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido
Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada
Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida
Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida
Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Max Verstappen sale a pista
Piastri primero
El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.
Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto
Ambos con neumáticos duros