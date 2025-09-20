EN VIVO Franco Colapinto, a la espera de la clasificación en Bakú

Final de la tercera práctica libre
Colapinto termina en el puesto 15
Infracción de Franco Colapinto
Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°
Colapinto en el puesto 15
Franco vuelvo a los pits
Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.
Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido
Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada
Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida
Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida
Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Max Verstappen sale a pista
Piastri primero
El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.
Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto
Ambos con neumáticos duros