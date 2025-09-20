Secciones
EN VIVO Franco Colapinto, a la espera de la clasificación en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán ofrece un nuevo desafío en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto lidia con las limitaciones del Alpine, mientras McLaren se perfila para asegurarse el Campeonato de Constructores en un fin de semana decisivo para la Fórmula 1.

Hace 14 Min
06:34 hs

Final de la tercera práctica libre

06:33 hs

Colapinto termina en el puesto 15

06:30 hs

Infracción de Franco Colapinto

06:29 hs

Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°

06:25 hs

Colapinto en el puesto 15

06:10 hs

Franco vuelvo a los pits

06:08 hs

Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.

06:04 hs

Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido

06:00 hs

Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada

05:55 hs

Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida

05:54 hs

Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida

Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

05:53 hs

Max Verstappen sale a pista

05:52 hs

Piastri primero

El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.

05:47 hs

Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto

Ambos con neumáticos duros

05:43 hs

Sale Lando Norris a pista

05:43 hs

Los Racing Bulls vuelven a boxes

05:38 hs

Sin movimientos en pista

Lo que tenés que saber

En el arranque del Gran Premio de Azerbaiyán, el guion se cumplió sin sorpresas: Franco Colapinto padeció las limitaciones de un Alpine poco competitivo en el circuito urbano de Bakú, donde la falta de potencia del motor volvió a quedar en evidencia, confirmando la principal debilidad del equipo francés en esta temporada. Aun así, en una Fórmula 1 tan pareja en la zona media, cada décima resulta decisiva y una vuelta precisa puede marcar la diferencia. Así lo demostró Pierre Gasly, que logró ubicarse 16° en la segunda tanda de entrenamientos. La acción continuará este sábado desde las 5.30 con la última práctica, mientras que a las 9 llegará el turno de la clasificación, una instancia clave que podría coronar a McLaren como campeón del Mundial de Constructores. 

