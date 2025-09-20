EN VIVO Franco Colapinto, a la espera de la clasificación en Bakú

Lo que tenés que saber

En el arranque del Gran Premio de Azerbaiyán, el guion se cumplió sin sorpresas: Franco Colapinto padeció las limitaciones de un Alpine poco competitivo en el circuito urbano de Bakú, donde la falta de potencia del motor volvió a quedar en evidencia, confirmando la principal debilidad del equipo francés en esta temporada. Aun así, en una Fórmula 1 tan pareja en la zona media, cada décima resulta decisiva y una vuelta precisa puede marcar la diferencia. Así lo demostró Pierre Gasly, que logró ubicarse 16° en la segunda tanda de entrenamientos. La acción continuará este sábado desde las 5.30 con la última práctica, mientras que a las 9 llegará el turno de la clasificación, una instancia clave que podría coronar a McLaren como campeón del Mundial de Constructores.