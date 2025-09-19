Colapinto terminó último en la segunda prueba libre en Bakú

10:08 hs Terminaron las practicas libres del viernes Se cerró la segunda práctica en Bakú y el más rápido del día fue Lewis Hamilton, con un tiempo de 1:41.293. Detrás quedaron su compañero Charles Leclerc (1:41.367) y George Russell, de Mercedes, que marcó 1:41.770.

10:04 hs Colapinto terminó último

09:58 hs Bandera amarrilla

09:51 hs Colapinto cayo al puesto 20 y Gasly subió al 16 Pierre Gasly marcó 1:42.674 y logró el mejor tiempo de Alpine en lo que va del fin de semana, superando por 0.648 a su compañero

09:44 hs Colapinto en boxes El argentino ingresa al garaje. Se ubica en la 19ª posición, por delante de Gasly, que no logró bajar su registro de 1m43s945

09:42 hs Mejores tiempos Por ahora, el mejor registro lo marcó Charles Leclerc con un tiempo de 1:41.367. Detrás aparece su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, con 1:41.543.

09:41 hs Franco volvió a caer en posiciones y esta en el puesto 19

09:36 hs Colapinto sube al puesto 16

09:31 hs Colapinto uno de los primeros en volver después de unos minutos sin acción

09:30 hs La mayoria de los pilotos en pits Franco Colapinto marcó 1:44.237 y se ubicó 20°, a 0.292 de Pierre Gasly, que registró 1:43.945

09:28 hs Se ilusiona Hamilton Con neumáticos medios se posiciona como el más veloz en estos momentos (1:41.543)

09:21 hs Con problemas en su Alpine, Colapinto ingresó a boxes El auto del argentino Franco Colapinto sigue sin encontrar su mejor perfomance y el piloto de Alpine se ubica en el fondo de la clasificación de la FP2 del GP de Azerbaiyán.

09:10 hs Colapinto marcó el noveno mejor tiempo en los primeros minutos de la FP 2 en Bakú

09:06 hs Colapinto ya gira en la segunda tanda de entrenamientos libres

06:37 hs Los tiempos de la primera práctica libre

06:33 hs Se acabo el tiempo en la primera práctica libre

06:23 hs Hamilton vuelve a boxes por una pinchadura

06:19 hs Verstappen muy cerca de Lando Norris El neerlandés marca un tiempo competitivo con el Red Bull que lo mantiene cerca del McLaren. En la tercera posición aparece George Russell, mientras que cuarto se ubica Charles Leclerc, especialista en este trazado y dueño del récord de vuelta.

06:18 hs Colapinto marca su primer tiempo, 1m47s798 es el registro

06:11 hs Se reanuda la sesión y quedan los últimos 20 minutos de actividad

06:08 hs Vuelven los autos a pista

06:00 hs Oscar Piastri se pone el casco y esta listo para salir a la pista cuando levanten la bandera amarrilla

05:57 hs Por ahora todo sigue detenido en Baku

05:53 hs Bandera verde Quedan 39 minutos de la FP1

05:50 hs Bandera amarrilla en Baku

05:48 hs Piastri sigue en boxes Los mecánicos de McLaren trabajan sobre el auto, concentrados en el lateral derecho, que fue desarmado para su revisión. Mientras tanto, el piloto australiano conversa con su ingeniero y observa con atención cada detalle de lo que sucede en el box.

05:44 hs Hay bandera roja en el circuito callejero

05:43 hs Lando Norris queda al frente del clasificador con un tiempo de 1m44s274.

05:40 hs Russell se posiciona primero pasando al neerlandés Verstappen

05:39 hs Bortoleto provoca la primera bandera amarrilla

05:38 hs En pista Se suman Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Kimi Antonello (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren).

05:36 hs En boxes Luego de completar la vuelta de instalación con neumáticos rojos, el argentino llevó su Alpine de regreso al garaje. Hasta el momento, 14 pilotos marcaron presencia en la pista.

05:34 hs Franco Colapinto salió a la pista