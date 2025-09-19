EN VIVO Alpine no encontró el ritmo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y la actividad continuará a las 9

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a un escenario que le trae recuerdos intensos: Bakú. Allí debutó con un golpe que parecía sentenciarlo, pero también se llevó la alegría de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Este fin de semana comienza la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª cita del calendario, y el piloto argentino de 22 años se prepara para enfrentar un desafío muy distinto al que vivió hace un año con Williams.

Ahora, al mando de un Alpine, Colapinto es consciente de que la tarea no será sencilla. El principal problema radica en la falta de potencia del motor Renault, un déficit que se hace notar en un circuito caracterizado por sus extensas rectas.