EN VIVO Alpine no encontró el ritmo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y la actividad continuará a las 9

Los tiempos de la primera práctica libre
Se acabo el tiempo en la primera práctica libre
Hamilton vuelve a boxes por una pinchadura
Verstappen muy cerca de Lando Norris
El neerlandés marca un tiempo competitivo con el Red Bull que lo mantiene cerca del McLaren. En la tercera posición aparece George Russell, mientras que cuarto se ubica Charles Leclerc, especialista en este trazado y dueño del récord de vuelta.
Colapinto marca su primer tiempo, 1m47s798 es el registro
Se reanuda la sesión y quedan los últimos 20 minutos de actividad
Vuelven los autos a pista
Oscar Piastri se pone el casco y esta listo para salir a la pista cuando levanten la bandera amarrilla
Por ahora todo sigue detenido en Baku
Bandera verde
Quedan 39 minutos de la FP1
Bandera amarrilla en Baku
Piastri sigue en boxes
Los mecánicos de McLaren trabajan sobre el auto, concentrados en el lateral derecho, que fue desarmado para su revisión. Mientras tanto, el piloto australiano conversa con su ingeniero y observa con atención cada detalle de lo que sucede en el box.
Hay bandera roja en el circuito callejero
Lando Norris queda al frente del clasificador con un tiempo de 1m44s274.
Russell se posiciona primero pasando al neerlandés Verstappen
Bortoleto provoca la primera bandera amarrilla
En pista
Se suman Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Kimi Antonello (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren).
En boxes
Luego de completar la vuelta de instalación con neumáticos rojos, el argentino llevó su Alpine de regreso al garaje. Hasta el momento, 14 pilotos marcaron presencia en la pista.