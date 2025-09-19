Secciones
EN VIVO Alpine no encontró el ritmo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y la actividad continuará a las 9

El piloto argentino de 22 años vuelve a Bakú para la fecha 17 de la Fórmula 1.

Hace 1 Hs
06:37 hs

Los tiempos de la primera práctica libre

06:33 hs

Se acabo el tiempo en la primera práctica libre

06:23 hs

Hamilton vuelve a boxes por una pinchadura

06:19 hs

Verstappen muy cerca de Lando Norris

El neerlandés marca un tiempo competitivo con el Red Bull que lo mantiene cerca del McLaren. En la tercera posición aparece George Russell, mientras que cuarto se ubica Charles Leclerc, especialista en este trazado y dueño del récord de vuelta.

06:18 hs

Colapinto marca su primer tiempo, 1m47s798 es el registro

06:11 hs

Se reanuda la sesión y quedan los últimos 20 minutos de actividad

06:08 hs

Vuelven los autos a pista

06:00 hs

Oscar Piastri se pone el casco y esta listo para salir a la pista cuando levanten la bandera amarrilla

05:57 hs

Por ahora todo sigue detenido en Baku

05:53 hs

Bandera verde

Quedan 39 minutos de la FP1

05:50 hs

Bandera amarrilla en Baku

05:48 hs

Piastri sigue en boxes

Los mecánicos de McLaren trabajan sobre el auto, concentrados en el lateral derecho, que fue desarmado para su revisión. Mientras tanto, el piloto australiano conversa con su ingeniero y observa con atención cada detalle de lo que sucede en el box.

05:44 hs

Hay bandera roja en el circuito callejero

05:43 hs

Lando Norris queda al frente del clasificador con un tiempo de 1m44s274.

05:40 hs

Russell se posiciona primero pasando al neerlandés Verstappen

05:39 hs

Bortoleto provoca la primera bandera amarrilla

05:38 hs

En pista

Se suman Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Kimi Antonello (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren). 

05:36 hs

En boxes

Luego de completar la vuelta de instalación con neumáticos rojos, el argentino llevó su Alpine de regreso al garaje. Hasta el momento, 14 pilotos marcaron presencia en la pista.

05:34 hs

Franco Colapinto salió a la pista

05:34 hs

Comienzan los 60 minutos de la primera práctica

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a un escenario que le trae recuerdos intensos: Bakú. Allí debutó con un golpe que parecía sentenciarlo, pero también se llevó la alegría de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Este fin de semana comienza la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª cita del calendario, y el piloto argentino de 22 años se prepara para enfrentar un desafío muy distinto al que vivió hace un año con Williams.

Ahora, al mando de un Alpine, Colapinto es consciente de que la tarea no será sencilla. El principal problema radica en la falta de potencia del motor Renault, un déficit que se hace notar en un circuito caracterizado por sus extensas rectas. 

