EN VIVO: el dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación

12:08 hs

El dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación

En lo que va de la jornada, el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista retrocede a $1.460 para la venta, quedando a menos de un 1% del límite superior de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.473,90.

Los dólares financieros operan con caídas: el MEP o "dólar bolsa" cae $8,48 (-0,57%) a $1.479,58 mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cede $29,62 (-1,97%) a $1.470, según consignó el diario "Ámbito".