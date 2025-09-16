EN VIVO: el dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación

El dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación
En lo que va de la jornada, el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista retrocede a $1.460 para la venta, quedando a menos de un 1% del límite superior de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.473,90.
Los dólares financieros operan con caídas: el MEP o "dólar bolsa" cae $8,48 (-0,57%) a $1.479,58 mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cede $29,62 (-1,97%) a $1.470, según consignó el diario "Ámbito".
Presupuesto 2026: ¿cuánto cotizará el dólar?
En cuanto al tipo de cambio, el Gobierno también presentó sus estimaciones para la cotización de la moneda estadounidense. La proyección del dólar oficial para 2026 es de $1.423, lo que marca una ligera apreciación respecto al valor estimado para fines de 2025, que se ubicará en $1.325. Para los años siguientes, se espera que la moneda extranjera continúe su tendencia alcista, alcanzando los $1.470 en 2027 y los $1.488 en 2028.
Despega el dólar cripto
Tras el discurso, el dólar cripto continúa en alza ubicándose por encimada de la banda cambiaria, a $1.500, según Coinmonitor, marcando que el termómetro de los mercados todavía mostrando un humor negativo.