Ya toca Airbag, seguí EN VIVO el Norte Rock 2025, que es pura fiesta

15:42 hs

Accesibilidad y transporte

El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos.

Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.