EN VIVO Atlético Tucumán empata sin goles frente a Newells

10' ST: Otra jugada peligrosa del "Decano"
Tras un centro preciso de "RRR", Bajamich no llegó a puntear y Atlético perdió una nueva chance de gol.
5' ST: Galván ingresa en lugar de Laméndola
El lateral entra en lugar del "Chueco".
1' ST: Sánchez intentó sorprender a Espínola
Después de un pase de Ruiz Rodríguez, Sánchez remató al arco de Newell's, pero sin demasiada potencia.
Comenzó el segundo tiempo
Ingresaron Darío Benedetto y Martín Fernández por Regiardo y Rossi.
Finalizó el primer tiempo
39' PT: Newell's estuvo cerca
Alejo Montero lanzó un centro y Rossi no llegó a puntearlo. Newell's ataca por el sector de Brizuela, y el defensor muestra algunas complicaciones para contener a Orozco.
23' PT: Otra ocasión para Atlético
Bajamich dio un pase largo y apareció Laméndola para puntear la pelota. Espínola, sin embargo, salió a tiempo e impidió que "Chueco" abriese el marcador a favor del "Decano".
15' PT: Bajamich falló un mano a mano frente a Espínola
El delantero perdió una ocasión clarísima para poner en ventaja al "Decano".
11' PT: Atajó Mansilla
Orozco lanzó un centro al área y Rossi hizo una volea, que fue atajada por Matías Mansilla. Maroni fue amonestado por una falta a Damián Martínez.
9' PT: Tercer tiro libre para Newell's
Atlético muestra problemas en la recuperación y ya cometió tres faltas cerca del área. Esta vez fue Kevin Ortiz, quien agarró a Ever Banega.
7' PT: Amarilla para Brizuela
El defensor cometió una falta sobre Rossi y recibió una tarjeta amarilla por parte de Fernando Espinoza.
4' PT: Cuarto córner para Atlético
Si bien el centro de Godoy fue despejado por la defensa de Newell's, Laméndola lanzó un remate que se fue por encima del travesaño.
2' PT: Godoy se lo perdió
El volante pateó tres veces al arco de Juan Espínola, y el arquero "leproso" tapó las tres ocasiones. Atlético consiguió tres córners en los primeros minutos.
Comenzó el partido
Adrián Sánchez, el capitán del "Decano"
En su partido 101 con la camiseta de Atlético, Sánchez porta el brazalete de capitán.
Así es el "11" de Atlético Tucumán
Sin Coronel, Pusineri decidió utilizar a Ramiro Ruiz Rodríguez para colocar un 4-2-3-1 con Mateo Bajamich como principal referencia de ataque. Por los extremos, aparecen Ramiro Ruiz Rodríguez, que será titular por primera vez, y Nicolás Laméndola. Lautaro Godoy, asimismo, jugará como mediapunta.
Así es el "11" de Newell's
"Ogro" sorprendió con el esquema y no jugará con un "9" clásico. Rossi le ganó la pulseada a Benedetto y "Cocoliso" González.