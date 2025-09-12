EN VIVO Atlético Tucumán empata sin goles frente a Newells

Lo que tenés que saber

Atlético afrontará esta noche un duelo clave como visitante ante Newell’s, desde las 21.15, en el estadio “Coloso del Parque”. El partido será transmitido por ESPN Premium y llega con ambos equipos necesitados de puntos. El “Decano”, que viene de caer frente a Gimnasia, se mantiene octavo en la Zona B con nueve unidades, mientras que la “Lepra”, penúltima en el Grupo A, suma apenas seis puntos y busca recuperarse en casa.