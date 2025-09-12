Secciones
Atlético Tucumán perdió 2-0 frente a Newell's

Mateo Bajamich gana en las alturas. Mateo Bajamich gana en las alturas. Marcelo Manera / Especial para La Gaceta

Cuesta y Guch anotaron los goles para la "Lepra".

Hace 1 Hs
23:12 hs

Finalizó el partido

23:10 hs

48' ST: Gol de Newell's

Guch anotó el 2-0.

23:00 hs

37' ST: Gol de Newell's

Cuesta anotó el 1-0.

22:44 hs

21' ST: Amarilla para Marcelo Ortiz

El central realizó una falta sobre Darío Benedetto.

22:41 hs

18' ST: Bajamich falló su segundo mano a mano

El delantero no remató con la potencia necesaria para batir a Espínola.

22:33 hs

10' ST: Otra jugada peligrosa del "Decano"

Tras un centro preciso de "RRR", Bajamich no llegó a puntear y Atlético perdió una nueva chance de gol.

22:28 hs

5' ST: Galván ingresa en lugar de Laméndola

El lateral entra en lugar del "Chueco".

22:24 hs

1' ST: Sánchez intentó sorprender a Espínola

Después de un pase de Ruiz Rodríguez, Sánchez remató al arco de Newell's, pero sin demasiada potencia.

22:22 hs

Comenzó el segundo tiempo

Ingresaron Darío Benedetto y Martín Fernández por Regiardo y Rossi.

22:04 hs

Finalizó el primer tiempo

21:56 hs

39' PT: Newell's estuvo cerca

Alejo Montero lanzó un centro y Rossi no llegó a puntearlo. Newell's ataca por el sector de Brizuela, y el defensor muestra algunas complicaciones para contener a Orozco.

21:41 hs

23' PT: Otra ocasión para Atlético

Bajamich dio un pase largo y apareció Laméndola para puntear la pelota. Espínola, sin embargo, salió a tiempo e impidió que "Chueco" abriese el marcador a favor del "Decano". 

21:32 hs

15' PT: Bajamich falló un mano a mano frente a Espínola

El delantero perdió una ocasión clarísima para poner en ventaja al "Decano".

21:30 hs

11' PT: Atajó Mansilla

Orozco lanzó un centro al área y Rossi hizo una volea, que fue atajada por Matías Mansilla. Maroni fue amonestado por una falta a Damián Martínez.

21:25 hs

9' PT: Tercer tiro libre para Newell's

Atlético muestra problemas en la recuperación y ya cometió tres faltas cerca del área. Esta vez fue Kevin Ortiz, quien agarró a Ever Banega.

21:24 hs

7' PT: Amarilla para Brizuela

El defensor cometió una falta sobre Rossi y recibió una tarjeta amarilla por parte de Fernando Espinoza.

21:22 hs

4' PT: Cuarto córner para Atlético

Si bien el centro de Godoy fue despejado por la defensa de Newell's, Laméndola lanzó un remate que se fue por encima del travesaño. 

21:19 hs

2' PT: Godoy se lo perdió

El volante pateó tres veces al arco de Juan Espínola, y el arquero "leproso" tapó las tres ocasiones. Atlético consiguió tres córners en los primeros minutos.

21:16 hs

Comenzó el partido

21:13 hs

Adrián Sánchez, el capitán del "Decano"

En su partido 101 con la camiseta de Atlético, Sánchez porta el brazalete de capitán. 

20:53 hs

Así es el "11" de Atlético Tucumán

Sin Coronel, Pusineri decidió utilizar a Ramiro Ruiz Rodríguez para colocar un 4-2-3-1 con Mateo Bajamich como principal referencia de ataque. Por los extremos, aparecen Ramiro Ruiz Rodríguez, que será titular por primera vez, y Nicolás Laméndola. Lautaro Godoy, asimismo, jugará como mediapunta.

Así es el 11 de Atlético Tucumán
20:53 hs

Así es el "11" de Newell's

"Ogro" sorprendió con el esquema y no jugará con un "9" clásico. Rossi le ganó la pulseada a Benedetto y "Cocoliso" González.

Así es el 11 de Newell's

Lo que tenés que saber

Atlético afrontará esta noche un duelo clave como visitante ante Newell’s, desde las 21.15, en el estadio “Coloso del Parque”. El partido será transmitido por ESPN Premium y llega con ambos equipos necesitados de puntos. El “Decano”, que viene de caer frente a Gimnasia, se mantiene octavo en la Zona B con nueve unidades, mientras que la “Lepra”, penúltima en el Grupo A, suma apenas seis puntos y busca recuperarse en casa.

