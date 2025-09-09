EN VIVO: Sin Messi, la Selección Argentina cae ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

"Dibu" capitán
Tras la salida de Rodrigo De Paul, Martínez quedó con la cinta de capitán.
24’ ST: Dos cambios más en Argentina
Entraron Giovani Lo Celso y Nahuel Molina; salieron Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.
Amarilla para Tagliafico
El defensor fue amonestado y la Selección ya suma dos jugadores con tarjeta.
17’ ST: Doble cambio en la Selección
Ingresaron Julián Álvarez y Franco Mastantuono, mientras que salieron Leandro Paredes y Lautaro Martínez.
12' ST: Dos cambios en Ecuador
Enner Valencia dejó la cancha para el ingreso de Kendry Páez y, enseguida, Nilson Angulo fue reemplazado por Jordy Alcívar.
49': Expulsado Moisés Caicedo
El volante ecuatoriano vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.
Comienza el segundo tiempo
En Ecuador salió Ángelo Preciado, amonestado, e ingresó John Yeboah.
El gol de Ecuador
ENNER VALENCIA Y EL 1-0.
Final del primer tiempo
Los 6 minutos adicionados se extendieron a 14, pero finalmente el árbitro marcó el descanso en Guayaquil.
45'+12 PT: Gol de Ecuador
Enner Valencia convirtió de penal; esta vez "Dibu" Martínez no pudo atajarlo.
45’+9 PT: Penal para Ecuador
El árbitro sancionó la pena máxima a favor del equipo local tras una falta de Nicolás Tagliafico.
44' PT: Amarilla para Ángelo Preciado
El defensor ecuatoriano fue amonestado cerca del cierre del primer tiempo.
37' PT: Primer cambio en la Selección
Obligado por la expulsión de Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni optó por el ingreso de Juan Foyth y la salida de Giuliano Simeone.
33' PT: De Paul capitán
Tras la expulsión de Otamendi, el mediocampista recibió la cinta y lidera a la Selección.
31' PT: Expulsado Otamendi
En su último partido de Eliminatorias y siendo capitán, vio la roja directa tras una falta sobre Enner Valencia.
Otro amonestado en Ecuador
Gonzalo Plata recibió la amarilla tras una infracción contra Leandro Paredes.
Primer amonestado en Ecuador
Moisés Caicedo vio la amarilla por una dura falta sobre Leandro Paredes.
14' PT: Otra salvada de "Dibu"
Martínez contuvo un remate de Nilson Angulo que pudo ser el primero de Ecuador.
Primera amarilla del partido
Lautaro Martínez fue amonestado por una falta sobre Moisés Caicedo.
7' PT: Agónica atajada de "Dibu" Martinez
Salvó a Argentina del primer gol tras un fuerte remate de Enner Valencia.
Ya rueda la pelota en Guayaquil
Noche de despedidas
Cumpliendo 100 partidos y recibiendo un reconocimiento especial, Enner Valencia confirmó que el duelo ante Argentina será su último por Eliminatorias con Ecuador.
Homenaje a Enner Valencia por cumplir 100 partidos con la selección ecuatoriana de fútbol.
Vestuario listo
Los colores más lindos están listos
La formación de Ecuador
LOS 11 GUERREROS || La alienación de Ecuador para medirse a Argentina
@LaTri pic.twitter.com/fiUFnnlIdR
11 confirmado para Argentina
"Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martinez.
#SelecciónMayor
Así formará @Argentina para el encuentro ante #Ecuador
¡Se viene la última parada de la #Scaloneta en las #Eliminatorias! pic.twitter.com/CLQrtpkiai