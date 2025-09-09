Secciones
EN VIVO: Sin Messi, la Selección Argentina cae ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina se enfrenta a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina se enfrenta a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El único gol del partido, hasta el momento, lo marcó Enner Valencia de penal. Desde las 20, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, cierra las Eliminatorias en Guayaquil, con transmisión de Telefe y TyC Sports.

Hace 11 Min
21:43 hs

"Dibu" capitán

Tras la salida de Rodrigo De Paul, Martínez quedó con la cinta de capitán.

21:41 hs

24’ ST: Dos cambios más en Argentina

Entraron Giovani Lo Celso y Nahuel Molina; salieron Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.

21:41 hs

Amarilla para Tagliafico

El defensor fue amonestado y la Selección ya suma dos jugadores con tarjeta.

21:40 hs

17’ ST: Doble cambio en la Selección

Ingresaron Julián Álvarez y Franco Mastantuono, mientras que salieron Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

21:34 hs

12' ST: Dos cambios en Ecuador

Enner Valencia dejó la cancha para el ingreso de Kendry Páez y, enseguida, Nilson Angulo fue reemplazado por Jordy Alcívar.

21:21 hs

49': Expulsado Moisés Caicedo

El volante ecuatoriano vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

21:17 hs

Comienza el segundo tiempo

En Ecuador salió Ángelo Preciado, amonestado, e ingresó John Yeboah.

21:03 hs

El gol de Ecuador

21:00 hs

Final del primer tiempo

Los 6 minutos adicionados se extendieron a 14, pero finalmente el árbitro marcó el descanso en Guayaquil.

20:59 hs

45'+12 PT: Gol de Ecuador

Enner Valencia convirtió de penal; esta vez "Dibu" Martínez no pudo atajarlo.

20:57 hs

45’+9 PT: Penal para Ecuador

El árbitro sancionó la pena máxima a favor del equipo local tras una falta de Nicolás Tagliafico.

20:46 hs

44' PT: Amarilla para Ángelo Preciado

El defensor ecuatoriano fue amonestado cerca del cierre del primer tiempo.

20:39 hs

37' PT: Primer cambio en la Selección

Obligado por la expulsión de Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni optó por el ingreso de Juan Foyth y la salida de Giuliano Simeone.

20:34 hs

33' PT: De Paul capitán

Tras la expulsión de Otamendi, el mediocampista recibió la cinta y lidera a la Selección.

20:32 hs

31' PT: Expulsado Otamendi

En su último partido de Eliminatorias y siendo capitán, vio la roja directa tras una falta sobre Enner Valencia.

20:29 hs

Otro amonestado en Ecuador

Gonzalo Plata recibió la amarilla tras una infracción contra Leandro Paredes.

20:17 hs

Primer amonestado en Ecuador

Moisés Caicedo vio la amarilla por una dura falta sobre Leandro Paredes.

20:15 hs

14' PT: Otra salvada de "Dibu"

Martínez contuvo un remate de Nilson Angulo que pudo ser el primero de Ecuador.

20:11 hs

Primera amarilla del partido

Lautaro Martínez fue amonestado por una falta sobre Moisés Caicedo.

20:09 hs

7' PT: Agónica atajada de "Dibu" Martinez

Salvó a Argentina del primer gol tras un fuerte remate de Enner Valencia.

20:01 hs

Ya rueda la pelota en Guayaquil

19:59 hs

Noche de despedidas

Cumpliendo 100 partidos y recibiendo un reconocimiento especial, Enner Valencia confirmó que el duelo ante Argentina será su último por Eliminatorias con Ecuador.

19:41 hs

Vestuario listo

19:25 hs

La formación de Ecuador

19:22 hs

11 confirmado para Argentina

"Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martinez.

Lo que tenés que saber

La Selección llega a Guayaquil después de la victoria frente a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la emotiva despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias en casa. Ahora, el adiós será para otro histórico: Nicolás Otamendi, que esta noche llevará la cinta de capitán en su último partido en esta competencia.

