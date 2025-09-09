EN VIVO: La Selección Argentina, sin Messi, visita a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Lo que tenés que saber

La Selección llega a Guayaquil después de la victoria frente a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la emotiva despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias en casa. Ahora, el adiós será para otro histórico: Nicolás Otamendi, que esta noche llevará la cinta de capitán en su último partido en esta competencia.