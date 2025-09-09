Hace 16 Min
EN VIVO: La Selección Argentina, sin Messi, visita a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina ultima detalles antes del choque con Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ./X @Argentina
Lo que tenés que saber
La Selección llega a Guayaquil después de la victoria frente a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la emotiva despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias en casa. Ahora, el adiós será para otro histórico: Nicolás Otamendi, que esta noche llevará la cinta de capitán en su último partido en esta competencia.