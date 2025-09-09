Secciones
EN VIVO: La Selección Argentina, sin Messi, visita a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina ultima detalles antes del choque con Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina ultima detalles antes del choque con Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ./X @Argentina

Desde las 20, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar las Eliminatorias con otra victoria. El duelo podrá verse por Telefe y TyC Sports.

Hace 16 Min

La Selección llega a Guayaquil después de la victoria frente a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la emotiva despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias en casa. Ahora, el adiós será para otro histórico: Nicolás Otamendi, que esta noche llevará la cinta de capitán en su último partido en esta competencia.

