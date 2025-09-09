Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

El programa Gente maravillosa de la semana pasada dejó una de las escenas más comentadas en televisión. Durante la emisión, Toñi Moreno recibió una inesperada declaración de amor por parte de su amiga, la cantante sevillana Marisol Bizcocho, quien acudió al plató para presentar su último trabajo discográfico.
Aunque la intención inicial era hablar de música, Bizcocho se convirtió en la protagonista de la noche al abrir su corazón en directo. “Yo siempre te digo que estoy soltera para ti, no para quien tú quieras. ¿Sabes lo que te digo?”, lanzó la artista de Coria del Río, dejando sin palabras a la presentadora.
La cantante continuó con su confesión sin reparos: “Es que tú dices: ‘Está soltera’. No. Echa cuenta, Toñi, porque después las cosas… Estoy soltera para ti, para cuando tú quieras. Yo estoy disponible para ti”. Entre risas y complicidad, aclaró que quería dejar claro el vínculo especial que la une a la periodista: “Lo voy a explicar bien, para que ella se ubique y entienda que todo el mundo no tiene la exclusividad que tiene ella. Que me irrita”.
Visiblemente sorprendida, Toñi Moreno respondió: “Esta es la primera vez que me dicen una cosa de estas públicamente. Hemos sido siempre colegas y he conocido siempre a todas sus novias”. La declaración generó un momento de complicidad que no pasó desapercibido para los espectadores.
Lejos de frenar, Marisol Bizcocho insistió en su mensaje final: “Vale, vamos a ser colegas, pero si quieres ser algo más, vamos a serlo”.
El instante se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la naturalidad y la química entre ambas. Sin duda, un momento televisivo que confirma por qué Gente maravillosa se ha convertido en uno de los espacios más frescos y comentados de la televisión española.