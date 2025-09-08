Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

La televisión española llora la pérdida de Dnoé Lamiss, hermana mayor de Carolina Sobe, quien falleció este domingo 7 de septiembre a los 53 años. La artista llevaba ingresada en la UCI desde julio, después de que una neumonía se complicara con una grave patología cardíaca en la válvula mitral.
La noticia fue confirmada por Carolina Sobe, que compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje de despedida: “Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana”.
Una vida ligada al arte y la televisión
Aunque muchos espectadores la conocieron por defender públicamente a su hermana en programas como Sálvame Deluxe, Dnoé Lamiss ya tenía una trayectoria propia en los medios. Fue reportera en Estas no son las noticias de Cuatro, donde coincidió con figuras como David Broncano, Ana Morgade y Tania Llasera.
En los últimos años, Dnoé se volcó en su faceta artística, desarrollándose como cantante de hip hop, actriz, coreógrafa y bailarina, demostrando una creatividad que marcó toda su vida.
Semanas de incertidumbre y lucha
Durante más de un mes, Carolina Sobe fue informando a sus seguidores sobre el delicado estado de salud de su hermana. En el programa No somos nadie, reveló que Dnoé llevaba 40 días en coma y que el riesgo de operarla era extremadamente alto: “Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba”.
La colaboradora incluso abandonó un plató en directo tras recibir una llamada urgente del hospital, creyendo que su hermana iba a ser intervenida. Una situación que reflejó la dureza del proceso que ha vivido la familia en las últimas semanas.
El apoyo del mundo del espectáculo
Tras hacerse pública la noticia del fallecimiento, Carolina Sobe recibió una oleada de mensajes de apoyo y cariño por parte de compañeros de televisión y seguidores en redes sociales. “El cielo se ha puesto bonito para recibirla”, “Dnoé, te echaremos de menos” o “Fuerza, Carolina” fueron algunos de los comentarios más repetidos.
Con su partida, Dnoé Lamiss deja un recuerdo marcado por el talento, la energía y el compromiso con el arte. Carolina Sobe, su hermana y mayor defensora, la despidió con un mensaje que resume tanto el vacío como la admiración que deja tras de sí: “Vuela alto”.
Un adiós que duele, pero que también pone en valor la huella que Dnoé dejó en la televisión, la música y en quienes la conocieron.