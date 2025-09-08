Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

Semanas de incertidumbre y lucha

Durante más de un mes, Carolina Sobe fue informando a sus seguidores sobre el delicado estado de salud de su hermana. En el programa No somos nadie, reveló que Dnoé llevaba 40 días en coma y que el riesgo de operarla era extremadamente alto: “Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba”.