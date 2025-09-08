Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Entre sus principales atractivos destacan la iglesia parroquial de Nuestro Señor y Salvador y la de Nuestra Señora de las Angustias, templos barrocos que reflejan la riqueza cultural de la zona. El Parador Nacional, por su parte, regala impresionantes vistas del río Guadiana, el puerto y las marismas, mientras que la ribera del río es un lugar perfecto para ver caer la tarde con barcas cruzando hacia Vila Real de Santo António.