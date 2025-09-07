Colapinto terminó en el puesto 17°; Max Verstappen ganó en Monza

Max Verstappen ganó en Monza
El holandés se quedó con el primer puesto, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.
Gasly pasó a Colapinto
El francés superó al argentino, y está en el puesto 16.
Colapinto, en el puesto 16°
El argentino ascendió dos posiciones por las paradas de Gasly y Stroll.
Colapinto entró a boxes
El argentino cayó al puesto 18°, a 10 segundos de Lawson.
Colapinto ascendió al puesto 11°
Hadjar paró y el argentino ganó un puesto.
Colapinto subió al puesto 12°
El argentino ganó un puesto por la parada de Sainz.
Gasly superó a Colapinto
El francés subió al puesto 12°.
Alonso sufrió un desperfecto
El español frenó debido a un problema en la suspensión y cayó a la posición 19°.
Colapinto, en el puesto 13°
El argentino ascendió dos posiciones debido a las paradas de Alonso y Bortoleto. Vale recordar que todavía no ingresó a pits.
Colapinto ganó un lugar
Tsunoda entró a pits y el argentino escaló a la posición 15°.
Bearman entró a pits y Colapinto subió un puesto
El piloto de Haas paró para cambiar los neumáticos, y el argentino ascendió al puesto 16°.
Hadjar superó a Colapinto
El francés le ganó la pulseada y subió al puesto 16°.
Colapinto subió al puesto 16°
Debido a la parada de Lawson, el argentino subió un puesto. Vale recordar que arrancó la carrera con neumáticos medios.
Ocon, sancionado
La FIA lo penalizó con cinco segundos debido a que desplazó a otro competidor afuera de la pista.
Hamilton avanza a paso firme
El británico largó en el puesto 10° y ya se ubica 6°.
Verstappen recuperó la posición
En la vuelta 4, el holandés volvió a la primera posición de la carrera.
Norris, el nuevo líder
En la primera vuelta, el británico intentó pasar a Verstappen. El holandés quiso defender su posición, pero lanzó a Norris al pasto. Por este motivo, la FIA obligó al tetracampeón a devolver la posición para evitar una sanción futura.
Gran salida de Lawson
El neozelandés partió desde el puesto 18° y ya se encuentra en el lugar 15°.
Comenzó la carrera en Monza
Verstappen largó desde la pole. Colapinto partió en el puesto 17.
La parrilla de largada en Monza
- Max Verstappen Red Bull
- Lando Norris - McLaren
- Oscar Piastri - McLaren
- Charles Leclerc - Ferrari
- George Russell - Mercedes
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes
- Gabriel Bortoleto - Kick Sauber
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Yuki Tsunoda - Red Bull
- Lewis Hamilton - Ferrari *
- Oliver Bearman - Haas
- Nico Hülkenberg - Kick Sauber
- Carlos Sainz - Williams
- Alexander Albon - Williams
- Esteban Ocon - Haas
- Isack Hadjar - Racing Bulls (largará desde boxes por un cambio de unidad de potencia)
- Lance Stroll - Aston Martin
- Franco Colapinto - Alpine
- Pierre Gasly - Alpine
- 20.Liam Lawson - Racing Bulls
*Sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla.