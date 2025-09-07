Secciones
Deportes

Colapinto terminó en el puesto 17°; Max Verstappen ganó en Monza

Franco Colapinto en Monza. Franco Colapinto en Monza. Foto tomada de Olé.

El argentino terminó en el puesto decimoséptimo lugar, mientras que Gasly terminó 16°. El podio fue completado por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Hace 22 Min
11:19 hs

Max Verstappen ganó en Monza

El holandés se quedó con el primer puesto, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.

11:16 hs

Gasly pasó a Colapinto

El francés superó al argentino, y está en el puesto 16.

11:14 hs

Colapinto, en el puesto 16°

El argentino ascendió dos posiciones por las paradas de Gasly y Stroll.

10:51 hs

Colapinto entró a boxes

El argentino cayó al puesto 18°, a 10 segundos de Lawson.

10:50 hs

Colapinto ascendió al puesto 11°

Hadjar paró y el argentino ganó un puesto.

10:47 hs

Colapinto subió al puesto 12°

El argentino ganó un puesto por la parada de Sainz.

10:46 hs

Gasly superó a Colapinto

El francés subió al puesto 12°.

10:39 hs

Alonso sufrió un desperfecto

El español frenó debido a un problema en la suspensión y cayó a la posición 19°.

10:33 hs

Colapinto, en el puesto 13°

El argentino ascendió dos posiciones debido a las paradas de Alonso y Bortoleto. Vale recordar que todavía no ingresó a pits.

10:32 hs

Colapinto ganó un lugar

Tsunoda entró a pits y el argentino escaló a la posición 15°.

10:30 hs

Bearman entró a pits y Colapinto subió un puesto

El piloto de Haas paró para cambiar los neumáticos, y el argentino ascendió al puesto 16°.

10:23 hs

Hadjar superó a Colapinto

El francés le ganó la pulseada y subió al puesto 16°.

10:18 hs

Colapinto subió al puesto 16°

Debido a la parada de Lawson, el argentino subió un puesto. Vale recordar que arrancó la carrera con neumáticos medios.

10:17 hs

Ocon, sancionado

La FIA lo penalizó con cinco segundos debido a que desplazó a otro competidor afuera de la pista.

10:13 hs

Hamilton avanza a paso firme

El británico largó en el puesto 10° y ya se ubica 6°.

10:09 hs

Verstappen recuperó la posición

En la vuelta 4, el holandés volvió a la primera posición de la carrera.

10:08 hs

Norris, el nuevo líder

En la primera vuelta, el británico intentó pasar a Verstappen. El holandés quiso defender su posición, pero lanzó a Norris al pasto. Por este motivo, la FIA obligó al tetracampeón a devolver la posición para evitar una sanción futura.

10:07 hs

Gran salida de Lawson

El neozelandés partió desde el puesto 18° y ya se encuentra en el lugar 15°.

10:04 hs

Comenzó la carrera en Monza

Verstappen largó desde la pole. Colapinto partió en el puesto 17.

08:59 hs

La parrilla de largada en Monza

  1. Max Verstappen Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Oscar Piastri - McLaren
  4. Charles Leclerc - Ferrari
  5. George Russell - Mercedes
  6. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes
  7. Gabriel Bortoleto - Kick Sauber
  8. Fernando Alonso - Aston Martin
  9. Yuki Tsunoda - Red Bull
  10. Lewis Hamilton - Ferrari *
  11. Oliver Bearman - Haas
  12. Nico Hülkenberg - Kick Sauber
  13. Carlos Sainz - Williams
  14. Alexander Albon - Williams
  15. Esteban Ocon - Haas
  16. Isack Hadjar - Racing Bulls (largará desde boxes por un cambio de unidad de potencia)
  17. Lance Stroll - Aston Martin
  18. Franco Colapinto - Alpine
  19. Pierre Gasly - Alpine
  20. 20.Liam Lawson - Racing Bulls

*Sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará hoy el Gran Premio de Monza con el desafío de avanzar posiciones en un fin de semana difícil para Alpine. El piloto argentino, que largará desde el puesto 17 tras quedar fuera en la Q1 pero delante de su compañero Pierre Gasly, reconoció que el trazado italiano no favorece al coche. “No va a ser sencillo, pero daremos lo mejor de nosotros”, expresó desde el histórico circuito donde debutó en F1 el año pasado. La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina desde las 10, a través de Disney+ Premium.

Temas ItaliaFórmula 1ArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpine F1 TeamMonza
