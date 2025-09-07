Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Franco Colapinto se alista para competir en Monza

Franco Colapinto en Monza. Franco Colapinto en Monza. Foto tomada de Olé.

La carrera de Fórmula 1 en Monza, con el pilarense en pista, se podrá ver en vivo en la Argentina desde las 10 por Disney+ Premium.

Hace 1 Hs
08:59 hs

La parrilla de largada en Monza

  1. Max Verstappen Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Oscar Piastri - McLaren
  4. Charles Leclerc - Ferrari
  5. George Russell - Mercedes
  6. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes
  7. Gabriel Bortoleto - Kick Sauber
  8. Fernando Alonso - Aston Martin
  9. Yuki Tsunoda - Red Bull
  10. Lewis Hamilton - Ferrari *
  11. Oliver Bearman - Haas
  12. Nico Hülkenberg - Kick Sauber
  13. Carlos Sainz - Williams
  14. Alexander Albon - Williams
  15. Esteban Ocon - Haas
  16. Isack Hadjar - Racing Bulls (largará desde boxes por un cambio de unidad de potencia)
  17. Lance Stroll - Aston Martin
  18. Franco Colapinto - Alpine
  19. Pierre Gasly - Alpine
  20. 20.Liam Lawson - Racing Bulls

*Sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará hoy el Gran Premio de Monza con el desafío de avanzar posiciones en un fin de semana difícil para Alpine. El piloto argentino, que largará desde el puesto 17 tras quedar fuera en la Q1 pero delante de su compañero Pierre Gasly, reconoció que el trazado italiano no favorece al coche. “No va a ser sencillo, pero daremos lo mejor de nosotros”, expresó desde el histórico circuito donde debutó en F1 el año pasado. La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina desde las 10, a través de Disney+ Premium.

Temas ItaliaFórmula 1ArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpine F1 TeamMonza
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Comentarios