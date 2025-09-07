EN VIVO Franco Colapinto se alista para competir en Monza

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará hoy el Gran Premio de Monza con el desafío de avanzar posiciones en un fin de semana difícil para Alpine. El piloto argentino, que largará desde el puesto 17 tras quedar fuera en la Q1 pero delante de su compañero Pierre Gasly, reconoció que el trazado italiano no favorece al coche. “No va a ser sencillo, pero daremos lo mejor de nosotros”, expresó desde el histórico circuito donde debutó en F1 el año pasado. La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina desde las 10, a través de Disney+ Premium.