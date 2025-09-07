EN VIVO Franco Colapinto se alista para competir en Monza

Hace 1 Hs
08:59 hs
La parrilla de largada en Monza
- Max Verstappen Red Bull
- Lando Norris - McLaren
- Oscar Piastri - McLaren
- Charles Leclerc - Ferrari
- George Russell - Mercedes
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes
- Gabriel Bortoleto - Kick Sauber
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Yuki Tsunoda - Red Bull
- Lewis Hamilton - Ferrari *
- Oliver Bearman - Haas
- Nico Hülkenberg - Kick Sauber
- Carlos Sainz - Williams
- Alexander Albon - Williams
- Esteban Ocon - Haas
- Isack Hadjar - Racing Bulls (largará desde boxes por un cambio de unidad de potencia)
- Lance Stroll - Aston Martin
- Franco Colapinto - Alpine
- Pierre Gasly - Alpine
- 20.Liam Lawson - Racing Bulls
*Sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla.