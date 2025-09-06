EN VIVO: Franco Colapinto afronta la tercera práctica y la clasificación del GP de Monza

Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine
BWT Alpine Formula One Team anunció que el piloto francés comprometió su futuro a largo plazo con el equipo al extender su vínculo hasta el final de la temporada 2028 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA.
¿Qué dijo Colapinto tras el primer día en Monza?
"Priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas y no teníamos información de eso. Así que necesitábamos dar vueltas con más gasolina y estando más pesados. Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto", explicó el oriundo de Pilar en el corralito de prensa.
Las posiciones finales de la práctica 2
FP2 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
Sainz P3, Albon P7#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/okELIZod7g
Así fueron las posiciones de Alpine en la práctica 2
That’s Friday wrapped at the Temple of Speed pic.twitter.com/TlPOX7NNr9— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 5, 2025