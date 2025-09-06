Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto afronta la tercera práctica y la clasificación del GP de Monza

Seguí la práctica 3 (7.30) y la qualy (11) del Gran Premio de Italia en vivo por Disney+ Premium.

Hace 1 Hs
07:04 hs

Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine

BWT Alpine Formula One Team anunció que el piloto francés comprometió su futuro a largo plazo con el equipo al extender su vínculo hasta el final de la temporada 2028 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA.

07:02 hs

¿Qué dijo Colapinto tras el primer día en Monza?

"Priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas y no teníamos información de eso. Así que necesitábamos dar vueltas con más gasolina y estando más pesados. Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto", explicó el oriundo de Pilar en el corralito de prensa.

06:55 hs

Las posiciones finales de la práctica 2

06:50 hs

Así fueron las posiciones de Alpine en la práctica 2

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto no corrió la primera práctica en Monza y en la segunda terminó último, con un Alpine sin grip y lejos de la pelea. El argentino reconoció que perdió tiempo en dos curvas clave, aunque se mostró cerca de Pierre Gasly en algunos parciales.

