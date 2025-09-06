EN VIVO: Colapinto fue 14° en la tercera práctica libre y ahora va por la clasificación en Monza

07:02 hs

¿Qué dijo Colapinto tras el primer día en Monza?

"Priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas y no teníamos información de eso. Así que necesitábamos dar vueltas con más gasolina y estando más pesados. Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto", explicó el oriundo de Pilar en el corralito de prensa.