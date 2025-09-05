San Martín profundiza su mal momento y perdió con Colegiales por 2-0

Final del partido
El "Santo" perdió 2-0 con Colegiales.
San Martín se queda con uno menos
86': Aníbal Paz le piso el pie al rival y fue expulsado.
Amarilla para Guillermo Rodríguez
78': el zaguero central lo pisó a Marra y vio la tarjeta.
Cambio en San Martín
75': se retira Franco García e ingresa en su lugar Mauro González.
Cambios en San Martín
67': se retiran Matías García y Juan Cuevas para los ingresos de Gustavo Abregú y Alan Cisnero.
El "Santo" intenta de pelota parada
65': Cuevas ejecutó el córner, pero Vera le pegó mordida a la pelota.
Amonestado en Colegiales
53': Marra se ganó la tarjeta amarilla.
Cambio en San Martín
Se retira Monje e ingresa Gonzalo Rodríguez.
Final del primer tiempo
El "Santo" pierde 2-0 con Colegiales.
Vera probó al arco
40': el volante intentó sorprender al arquero, pero su remate se fue muy elevado.
Pino es amonestado
36': el centrodelantero bajó a Montagnoli y se ganó la tarjeta amarilla.
Colegiales marca el segundo
33': tras un gran centro de Hanashiro, Zicarelli cabeceó y puso el 2-0. El "Santo" estaba con uno menos por la lesión de Nahuel Cainelli.
¡GOLAZO DE COLEGIALES!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 5, 2025
Zicarelli puso el 2-0 para El Tricolor ante San Martín (T).
Mira el partido por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/iPOa1gnGUb #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/zwUvNAURv8
Gol de Colegiales
27': tras un tiro libre de Colegiales, Rasso aprovechó un rebote y le pegó fuerte abajo inatajable para Sand.
¡COLEGIALES EN VENTAJA!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 5, 2025
Rasso convirtió el 1-0 para El Tricolor ante San Martín (T).
Mira el partido por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/iPOa1gnGUb#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/NTPgNlY1Xs
Cuevas le pegó de volea
26': el volante aprovechó que la pelota seguía en el aire y remató al arco.
San Martín se acerca al área, pero falla en el tramo final
22': el "Santo" encontró varios espacios en el área del "Tricolor". Si concreta en el tramo final, obtendrá la apertura del marcador.
Remate de Cuevas
17': el volante probó al arco, pero su disparo fue interceptado por la defensa.
Colegiales se aproxima al área del "Santo"
15': el "Santo" muestra imprecisiones en el fondo y el "Tricolor" busca abrir el marcador.
Cambio en Colegiales
13': se retira Ocampo e ingresa Silguero.
Aníbal Paz y la primera de peligro para el "Santo"
6': el lateral enganchó afuera del área, pero su disparo no tuvo potencia.
El "Santo" intenta presionar
5': el equipo de Mariano Campodónico ya tuvo un córner a favor.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido en Munro.
Estos serán los titulares de Colegiales
#PrimeraNacional— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) September 5, 2025
La formación titular del Tricolor.#SiempreColepic.twitter.com/ljU4Cybmsn
"11" confirmado para San Martín
El "Santo" ya está en el estadio de Colegiales
Los convocados de Colegiales
#PrimeraNacional— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) September 4, 2025
Los convocados para recibir a San Martín(T).#SiempreColepic.twitter.com/bChZwjQp9k
Estos son los convocados por Mariano Campodónico
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 5, 2025
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 30 del torneo.
⚽️ #VamosCiudadela pic.twitter.com/NDK2BRI1bR