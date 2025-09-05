Secciones
Deportes

San Martín profundiza su mal momento y perdió con Colegiales por 2-0

San Martín profundiza su mal momento y perdió con Colegiales por 2-0 Foto De Ignacio Izaguirre (Especial Para La Gaceta).

Rasso y Zicarelli fueron los autores de los goles para el "Tricolor" en Munro. Con este resultado, el "Santo" quedó sexto a seis del primer puesto.

Hace 1 Hs
20:55 hs

Final del partido

El "Santo" perdió 2-0 con Colegiales.

20:48 hs

San Martín se queda con uno menos

86': Aníbal Paz le piso el pie al rival y fue expulsado.

20:40 hs

Amarilla para Guillermo Rodríguez

78': el zaguero central lo pisó a Marra y vio la tarjeta.

20:37 hs

Cambio en San Martín

75': se retira Franco García e ingresa en su lugar Mauro González.

20:29 hs

Cambios en San Martín

67': se retiran Matías García y Juan Cuevas para los ingresos de Gustavo Abregú y Alan Cisnero.

20:27 hs

El "Santo" intenta de pelota parada

65': Cuevas ejecutó el córner, pero Vera le pegó mordida a la pelota.

20:21 hs

Amonestado en Colegiales

53': Marra se ganó la tarjeta amarilla.

20:09 hs

Cambio en San Martín

Se retira Monje e ingresa Gonzalo Rodríguez.

19:50 hs

Final del primer tiempo

El "Santo" pierde 2-0 con Colegiales.

19:43 hs

Vera probó al arco

40': el volante intentó sorprender al arquero, pero su remate se fue muy elevado.

19:39 hs

Pino es amonestado

36': el centrodelantero bajó a Montagnoli y se ganó la tarjeta amarilla.

19:38 hs

Colegiales marca el segundo

33': tras un gran centro de Hanashiro, Zicarelli cabeceó y puso el 2-0. El "Santo" estaba con uno menos por la lesión de Nahuel Cainelli.

19:31 hs

Gol de Colegiales

27': tras un tiro libre de Colegiales, Rasso aprovechó un rebote y le pegó fuerte abajo inatajable para Sand. 

19:29 hs

Cuevas le pegó de volea

26': el volante aprovechó que la pelota seguía en el aire y remató al arco.

19:25 hs

San Martín se acerca al área, pero falla en el tramo final

22': el "Santo" encontró varios espacios en el área del "Tricolor". Si concreta en el tramo final, obtendrá la apertura del marcador.

19:21 hs

Remate de Cuevas

17': el volante probó al arco, pero su disparo fue interceptado por la defensa.

19:19 hs

Colegiales se aproxima al área del "Santo"

15': el "Santo" muestra imprecisiones en el fondo y el "Tricolor" busca abrir el marcador. 

19:18 hs

Cambio en Colegiales

13': se retira Ocampo e ingresa Silguero.

19:10 hs

Aníbal Paz y la primera de peligro para el "Santo"

6': el lateral enganchó afuera del área, pero su disparo no tuvo potencia. 

19:08 hs

El "Santo" intenta presionar

5': el equipo de Mariano Campodónico ya tuvo un córner a favor.

19:03 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido en Munro.

18:54 hs

Estos serán los titulares de Colegiales

16:23 hs

Los convocados de Colegiales

16:20 hs

Estos son los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

San Martín llega golpeado tras la dura derrota 3-0 frente a Arsenal y necesita reaccionar para no perder terreno arriba. Colegiales, por su parte, viene de perder 1-0 contra Güemes de Santiago del Estero y busca hacerse fuerte en casa.

Temas Lionel MessiPrimera NacionalJuan SchiarettiSan MartínMariano CampodónicoGüemes de Santiago del EsteroClub Atlético Colegiales
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Comentarios