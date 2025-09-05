Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

En la vertiente de Mendiola-Ausuna, la Arista Urrestei se ha consolidado como una de las rutas clásicas más accesibles del País Vasco. Su trazado de unos 300 metros repartidos en siete largos ofrece la posibilidad de adentrarse en la escalada de aventura en un entorno seguro y con dificultad asequible, lo que la convierte en una vía formativa ideal para cordadas de nivel medio.
El itinerario, publicado en Wikiloc por la cuenta familiayelmundo, arranca con un primer largo de IV- sobre roca sólida, donde es posible protegerse mediante anillos en puentes de roca y algún friend. Los dos siguientes, de III+, transcurren por tramos menos verticales con múltiples opciones para emplazar seguros en fisuras y puentes.
El cuarto largo introduce mayor exposición y cuenta con dos clavos instalados, lo que aporta seguridad en una sección más aérea. En el quinto, la vía alcanza la base del torreón y gana ambiente: placas tumbadas de III con un parabolt de vías vecinas y un clavo adicional marcan el avance.
El momento clave llega en el sexto largo, con un paso de V (IV+ si se bordea por la izquierda), seguido de una fisura junto a una chimenea que conduce a terreno más cómodo. Finalmente, el séptimo largo culmina con un tramo inicial vertical y una arista casi horizontal que lleva directamente a la cima.
Descenso cómodo y valoraciones positivas
El descenso se realiza mediante una zona equipada con dos rápeles de unos 30 metros cada uno, aunque con cuerdas dobles de 60 metros es posible reducirlo a una única maniobra. La ruta está valorada como de dificultad técnica moderada, con un TrailRank de 70 y una puntuación media de 4,3 sobre 5 en Wikiloc.
Las opiniones de quienes ya la han recorrido destacan su carácter formativo. “Vía ideal para una iniciación al cacharreo”, señala uno de los comentarios, en referencia a la práctica de colocar protecciones flotantes.
Una vía clásica con ambiente
La Arista Urrestei ofrece un equilibrio perfecto entre seguridad, ambiente clásico y aprendizaje técnico. Por ello, se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes desean progresar en la escalada de varios largos en el País Vasco, sin necesidad de afrontar dificultades extremas, pero con la recompensa de un entorno natural y vistas abiertas de gran belleza.