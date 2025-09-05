Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

En la vertiente de Mendiola-Ausuna, la Arista Urrestei se ha consolidado como una de las rutas clásicas más accesibles del País Vasco. Su trazado de unos 300 metros repartidos en siete largos ofrece la posibilidad de adentrarse en la escalada de aventura en un entorno seguro y con dificultad asequible, lo que la convierte en una vía formativa ideal para cordadas de nivel medio.