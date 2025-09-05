Convocatoria de 351 plazas de celador/a en el Servicio Gallego de Salud

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha publicado la convocatoria de 351 plazas de celador/a, que se cubrirán a través del sistema de concurso-oposición. Se trata de una de las oposiciones más esperadas dentro del ámbito sanitario en Galicia, con gran demanda entre quienes buscan estabilidad laboral en el sistema público de salud.