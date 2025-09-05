Convocatoria de 351 plazas de celador/a en el Servicio Gallego de Salud

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha publicado la convocatoria de 351 plazas de celador/a, que se cubrirán a través del sistema de concurso-oposición. Se trata de una de las oposiciones más esperadas dentro del ámbito sanitario en Galicia, con gran demanda entre quienes buscan estabilidad laboral en el sistema público de salud.
Cómo serán las pruebas de la oposición de celadores SERGAS
El proceso selectivo constará de tres ejercicios obligatorios, aunque solo el primero tendrá carácter eliminatorio:
Primer ejercicio (eliminatorio):
Un test de 50 preguntas teóricas.
Un test de 50 preguntas de supuestos prácticos.
Segundo ejercicio:
Contestación por escrito de un cuestionario de 10 preguntas tipo test sobre la parte común del temario.
Tercer ejercicio:
Un test de 10 preguntas sobre lengua gallega, con un tiempo máximo de 15 minutos.
Plazo de solicitud e inscripción
Las personas interesadas en participar deberán cumplimentar una única solicitud de participación mediante el modelo normalizado disponible en la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/expedient-e).
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de octubre de 2025.
Requisitos básicos para presentarse
Aunque la convocatoria completa está publicada en el DOG (Diario Oficial de Galicia), de forma general los aspirantes deberán:
Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la UE.
Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.
No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública.