Un trabajador español sufrió un infarto y fue despedido el mismo día: cuál fue la decisión de la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha declarado nulo el despido de un socorrista al que la empresa comunicó su cese el mismo día en que sufrió un infarto mientras trabajaba. La compañía defendía que se trataba de una finalización por no superar el periodo de prueba debido a supuestas quejas de clientes, pero no pudo presentar pruebas que lo acreditaran.