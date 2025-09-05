EN VIVO: Sin Franco Colapinto, comienzan las primeras prácticas libres de Fórmula 1 en Monza

Secciones
SIN COLAPINTO EN EL ARRANQUE. El argentino no girará en la FP1 del Gran Premio de Italia y su lugar lo ocupará Paul Aron. SIN COLAPINTO EN EL ARRANQUE. El argentino no girará en la FP1 del Gran Premio de Italia y su lugar lo ocupará Paul Aron. ./X @AlpineF1Team

A partir de las 8.30, por Fox Sports y Disney+, los motores se encienden en Italia. El mítico circuito de Italia recibe a la Máxima para un fin de semana de pura velocidad.

Hace 1 Hs
08:57 hs

Susto para Paul Aron

El estonio se subió al pasto en la segunda chicana y terminó en trompo, pero logró recuperarse sin daños y sigue en pista.

08:50 hs

Primeros 20 minutos de la FP1 en Monza

Paul Aron se ubica en el puesto 19, mientras que Pierre Gasly marcha 17°.

08:48 hs

McLaren también se ajusta al reglamento

La escudería reemplazó al líder del campeonato, Oscar Piastri, por el piloto de reserva Alex Dunne en la primera práctica.

08:44 hs

Día de debuts

Es la primera vez que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, corre en el “Templo de la Velocidad” como piloto de Ferrari.

08:31 hs

¡Luz verde en Italia!

Comienzan las prácticas libres de Fórmula 1.

08:27 hs

Todo listo para el debut de Paul Aron con Alpine

08:14 hs

¡Hay Mónaco para rato!

El GP de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035, tras la renovación confirmada en la previa de la FP1.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto no saldrá a pista en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza. Alpine decidió que el estonio Paul Aron, piloto de pruebas y reserva, tome su lugar para cumplir con la normativa que exige rodaje a jóvenes pilotos. El piloto argentino volverá a subirse al A525 desde la segunda sesión del viernes y seguirá normalmente el resto del fin de semana en el “Templo de la Velocidad”.

