EN VIVO: Sin Franco Colapinto, comienzan las primeras prácticas libres de Fórmula 1 en Monza

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto no saldrá a pista en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza. Alpine decidió que el estonio Paul Aron, piloto de pruebas y reserva, tome su lugar para cumplir con la normativa que exige rodaje a jóvenes pilotos. El piloto argentino volverá a subirse al A525 desde la segunda sesión del viernes y seguirá normalmente el resto del fin de semana en el “Templo de la Velocidad”.