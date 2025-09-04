Secciones
EN VIVO: Argentina vence 2 a 0 a Venezuela en el Monumental

Juegan por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. El conjunto albiceleste ya se encuentra clasificado al certamen. La Vinotinto busca una plaza a la Copa del Mundo o al menos al Repechaje.

Hace 1 Min
22:13 hs

Gooool

22:01 hs

Cambio en la Argentina

Entra: Nicolás González

Sale: Franco Mastantuono

21:57 hs

Con la misma intensidad

Al igual que en el cierre de la primera etapa. Argentina se asocia de mitad cancha para adelante. Todos sus futbolistas muy participativos y cerca del área del rival. Sigue ganando el equipo de Scaloni.

21:55 hs

Otra jugada clara en el primer tiempo

21:43 hs

Arrancó el segundo tiempo

21:41 hs

Fotón

21:24 hs

Fin del primero tiempo

21:23 hs

Video: así fue el gol de Messi

21:17 hs

Lindo gol

Con asistencia de Julián Álvarez, Messi abre el marcador

21:15 hs

Gooool

21:13 hs

Así fue una clara que tuvo Messi

21:05 hs

21' Tagliafico inquietó a Romo

Tras una carambola en el área, el lateral sacó un potente zurdazo que tapó el arquero venezolano. Persiste el empate a cero.

20:47 hs

Así sonó el Himno en el Monumental

20:45 hs

Le anularon un gol a la Selección

Tras un despeje corto de la Vinotinto tras un corner, Mastantuono capturó la pelota y envió un centro hermoso al área para el Cuti Romero, quien cabeceaba al gol pero se encontraba en fuera de juego. Todo sigue 0-0 en el Monumental.

20:37 hs

Arrancó el partido

20:28 hs

Salen los equipos a la cancha y suenan los himnos

Argentina y Venezuela saltan al campo de juego del Monumental. Mientras, se escuchan las canciones patrias.

20:00 hs

Confirmado

19:29 hs

Los 11 titulares de la Selección

19:14 hs

Así llegó la Selección al Monumental

18:19 hs

Vestuario listo

16:47 hs

"La casa de la Selección espera por otra noche de Eliminatorias": el mensaje de River por el partido de Argentina

16:28 hs

Ubaldo Fillol con el "Dibu", antes del partido

16:06 hs

Los últimos cinco partidos de Venezuela

Uruguay 2 - 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 2 - 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 1 - 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias

Ecuador 2 - 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias

Estados Unidos 3 - 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso

15:48 hs

Los números de Messi por Eliminatorias

Messi jugó 71 partidos de Eliminatorias con la selección argentina (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en los que anotó 34 goles y dio 14 asistencias. Su récord fue de 10 goles en el camino hacia Sudáfrica 2010. En las vigentes marcó 6 tantos y está uno por detrás del colombiano Luis Díaz, goleador de la competencia. Será la primera vez en la que termine en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Lo que tenés que saber

Hoy jueves a partir de las 20:30 la Selección Argentina enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

