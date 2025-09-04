EN VIVO: Argentina vence 2 a 0 a Venezuela en el Monumental

15:48 hs

Los números de Messi por Eliminatorias

Messi jugó 71 partidos de Eliminatorias con la selección argentina (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en los que anotó 34 goles y dio 14 asistencias. Su récord fue de 10 goles en el camino hacia Sudáfrica 2010. En las vigentes marcó 6 tantos y está uno por detrás del colombiano Luis Díaz, goleador de la competencia. Será la primera vez en la que termine en el primer puesto de la tabla de posiciones.