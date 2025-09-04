Secciones
EN VIVO, Argentina enfrenta hoy a Venezuela con un cambio de último momento: Nicolás Tagliafico queda desafectado de la Selección por una lesión

Todos los detalles del encuentro.

Hace 17 Min
16:06 hs

Los últimos cinco partidos de Venezuela

Uruguay 2 - 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 2 - 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 1 - 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias

Ecuador 2 - 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias

Estados Unidos 3 - 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso

15:56 hs

Nicolás Tagliafico queda desafectado de la Selección por una lesión

El lateral sufrió una molestia muscular y no estará ante Venezuela en el cierre de las Eliminatorias en Argentina. Marcos Acuña se perfila como su reemplazante.

15:48 hs

Los números de Messi por Eliminatorias

Messi jugó 71 partidos de Eliminatorias con la selección argentina (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en los que anotó 34 goles y dio 14 asistencias. Su récord fue de 10 goles en el camino hacia Sudáfrica 2010. En las vigentes marcó 6 tantos y está uno por detrás del colombiano Luis Díaz, goleador de la competencia. Será la primera vez en la que termine en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Lo que tenés que saber

Hoy jueves a partir de las 20:30 la Selección Argentinaenfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

