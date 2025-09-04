EN VIVO, Argentina enfrenta hoy a Venezuela con un cambio de último momento: Nicolás Tagliafico queda desafectado de la Selección por una lesión

Lo que tenés que saber

Hoy jueves a partir de las 20:30 la Selección Argentinaenfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.