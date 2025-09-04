EN VIVO, Argentina enfrenta hoy a Venezuela con un cambio de último momento: Nicolás Tagliafico queda desafectado de la Selección por una lesión

Los últimos cinco partidos de Venezuela
Uruguay 2 - 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 2 - 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 1 - 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias
Ecuador 2 - 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias
Estados Unidos 3 - 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso
Nicolás Tagliafico queda desafectado de la Selección por una lesión
El lateral sufrió una molestia muscular y no estará ante Venezuela en el cierre de las Eliminatorias en Argentina. Marcos Acuña se perfila como su reemplazante.
Los números de Messi por Eliminatorias
Messi jugó 71 partidos de Eliminatorias con la selección argentina (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en los que anotó 34 goles y dio 14 asistencias. Su récord fue de 10 goles en el camino hacia Sudáfrica 2010. En las vigentes marcó 6 tantos y está uno por detrás del colombiano Luis Díaz, goleador de la competencia. Será la primera vez en la que termine en el primer puesto de la tabla de posiciones.