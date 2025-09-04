El día que Pérez-Reverte casi pierde la paciencia con Johnny Depp antes de un rodaje

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a dejar una de esas anécdotas que rápidamente se hacen virales. En una entrevista en el podcast de Jordi Wild, el autor de Misión en París —la nueva entrega de las aventuras del capitán Alatriste publicada el 3 de septiembre— recordó cómo fue su primer encuentro con Johnny Depp, el actor que protagonizó La novena puerta, adaptación de su novela El club Dumas.