El día que Pérez-Reverte casi pierde la paciencia con Johnny Depp antes de un rodaje

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a dejar una de esas anécdotas que rápidamente se hacen virales. En una entrevista en el podcast de Jordi Wild, el autor de Misión en París —la nueva entrega de las aventuras del capitán Alatriste publicada el 3 de septiembre— recordó cómo fue su primer encuentro con Johnny Depp, el actor que protagonizó La novena puerta, adaptación de su novela El club Dumas.
La anécdota con Johnny Depp en Toledo
El encuentro tuvo lugar en 1998, durante la rueda de prensa previa al rodaje de la película en Toledo. Pérez-Reverte lo recuerda con su característico humor ácido:
“Entonces llega Johnny Depp, con la gorra al revés, fumándose un canuto de un palmo, el tío, con un colocón… Y dije: ‘¿este hijo de puta va a hacer de Lucas Corso? Lo mato. Agarradme que lo mato’”.
El escritor reconoce que la primera impresión no fue buena, aunque el director Roman Polanski lo tranquilizó: “Ya verás mañana”. Y, efectivamente, al día siguiente pudo comprobar en directo la profesionalidad del actor estadounidense, que se metió de lleno en el papel del enjuto detective literario.
Adaptaciones: de Alatriste a El club Dumas
La conversación también derivó hacia las diferentes adaptaciones de sus novelas. Pérez-Reverte no dudó en criticar duramente La tabla de Flandes, calificándola de “malísima”, mientras que fue más benevolente con Alatriste, pese a su irregularidad en taquilla, y con el trabajo de Viggo Mortensen en el papel del capitán.
Hoy, más de 25 años después del estreno de La novena puerta, el escritor cartagenero continúa recordando con ironía su relación con Hollywood y con los actores que llevaron a la gran pantalla sus personajes.