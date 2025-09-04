Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

El Programa Reina Letizia para la Inclusión ha destinado un total de 5,1 millones de euros a la formación de 1.113 personas con discapacidad en su cuarta convocatoria. Se trata de una iniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que busca impulsar la igualdad de oportunidades educativas y laborales.