Antonia San Juan revela que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

La actriz Antonia San Juan ha anunciado públicamente que padece cáncer. La intérprete canaria, conocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión, compartió un vídeo en sus redes sociales donde relató el proceso médico que la llevó a recibir este diagnóstico y transmitió un mensaje de serenidad y confianza en la ciencia.
“Llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica y este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, comenzó explicando. Tras una serie de pruebas, incluido un TAC y una biopsia, los médicos confirmaron que se trata de cáncer.
San Juan aclaró que aún se encuentra a la espera de conocer el tipo exacto y los pasos concretos del tratamiento, pero recalcó: “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”.
La actriz anunció también que se alejará temporalmente de los escenarios, lo que ha implicado suspender algunas de sus funciones teatrales. Aun así, quiso enviar un mensaje de optimismo: “Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí”.
Finalmente, cerró su mensaje con un gesto de cercanía hacia sus seguidores: “Si ven que no estoy activa es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”.
El anuncio ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia la artista, que ha demostrado una vez más su fortaleza y sinceridad al compartir este difícil momento con el público.