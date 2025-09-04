Antonia San Juan revela que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

“Llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica y este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, comenzó explicando. Tras una serie de pruebas, incluido un TAC y una biopsia, los médicos confirmaron que se trata de cáncer.