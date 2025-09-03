Termas romanas, balnearios modernistas y gastronomía local a una hora de Barcelona

A medio camino entre la calma del interior y el magnetismo del Mediterráneo, Caldes de Malavella emerge como un destino inesperado que combina historia, descanso y sabores auténticos. Ubicado en plena comarca de La Selva, este enclave de la Costa Brava interior sorprende con sus termas romanas, balnearios modernistas y una cocina de raíz que mantiene vivo el carácter de la tierra.
Un enclave estratégico cerca de Barcelona y Girona
A tan solo 90 kilómetros al noreste de Barcelona (una hora en coche) y a 20 kilómetros al sur de Girona, Caldes de Malavella ofrece la combinación perfecta entre accesibilidad y desconexión. Desde allí, las playas de Sant Feliu de Guíxols o Platja d’Aro quedan a apenas 25 minutos, aunque el verdadero encanto se encuentra tierra adentro: entre montañas, llanuras agrícolas y bosques de encinas donde el tiempo parece detenerse.
El patrimonio histórico es otro de sus grandes atractivos. Las termas romanas, hoy visitables durante todo el año, revelan el pasado de la localidad, mientras que el Puig de Sant Grau, declarado Monumento Histórico de Interés Nacional, conserva huellas romanas en excelente estado. Además, pueblos cercanos como Hostalric, Osor o Amer suman al recorrido con castillos medievales, plazas porticadas y un ambiente genuino.
Balnearios con historia y golf de primer nivel
El agua termal es la esencia de Caldes. El icónico Hotel Balneario Vichy Catalán, inaugurado en el siglo XIX, sigue siendo un referente por sus aguas de entre 32 y 35 grados, reconocidas por sus propiedades digestivas y terapéuticas. Su arquitectura modernista, su circuito termal y el restaurante Delicius -dirigido por el chef David Heras- invitan a una experiencia completa donde incluso el agua Vichy Catalán se integra en la propuesta gastronómica.
Otro emblema es el Balneario Prats, fundado en el siglo XIX y reconstruido en 1912 por Eusebi Bona. Su fachada neoclásica, sus jardines interiores y un parque termal con aguas que brotan entre 56 °C y 60 °C lo convierten en un refugio ideal para el relax.
El descanso se complementa con opciones como el Hotel Camiral, ubicado en el PGA Catalunya Golf, considerado uno de los mejores campos del país. Con interiores diseñados por Lázaro Rosa-Violán y rodeado de más de 200 hectáreas de pinar mediterráneo, combina lujo, golf y naturaleza.
Sabores de la tierra y experiencias únicas
La gastronomía en Caldes y su entorno mantiene un fuerte vínculo con la agricultura y la ganadería local. Restaurantes como Can Valls, en Sant Martí Sapresa, sorprenden con carnes que se terminan de cocinar en la mesa, mientras que Can Cordons propone creaciones como carpaccio de pies de cerdo, vieiras con puré de boniato o entrecot de ternera de Girona. Muchos de ellos funcionan en antiguas masías que preservan la tradición con un toque contemporáneo.
La experiencia se amplía con visitas a bodegas como Eccocivi, en Sant Martí Vell, impulsada por la diseñadora Elsa Peretti, que produce vinos ecológicos y apoya proyectos medioambientales. También destacan actividades como la Ruta Termal, un recorrido de 14 kilómetros entre Cassà de la Selva y Caldes de Malavella, o la leva del corcho en los bosques de les Gavarres, una tradición veraniega ligada al vino y al cava.
Naturaleza, bienestar y patrimonio
Situado en un valle entre las cuencas de los ríos Ter y Tordera, a 92 metros sobre el nivel del mar, Caldes de Malavella ofrece un relieve suave y diverso, ideal para el senderismo y el turismo termal. Sus paisajes, su legado romano y medieval, junto a una cocina auténtica, convierten a este rincón de Girona en un destino que reúne historia, bienestar y gastronomía.
Perfecto para quienes buscan una escapada distinta cerca de Barcelona, Caldes de Malavella es un lugar donde la tradición se encuentra con el descanso y cada visita se transforma en una experiencia inolvidable.