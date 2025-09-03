Termas romanas, balnearios modernistas y gastronomía local a una hora de Barcelona

Sabores de la tierra y experiencias únicas

La gastronomía en Caldes y su entorno mantiene un fuerte vínculo con la agricultura y la ganadería local. Restaurantes como Can Valls, en Sant Martí Sapresa, sorprenden con carnes que se terminan de cocinar en la mesa, mientras que Can Cordons propone creaciones como carpaccio de pies de cerdo, vieiras con puré de boniato o entrecot de ternera de Girona. Muchos de ellos funcionan en antiguas masías que preservan la tradición con un toque contemporáneo.