Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

La gastronomía vasca es uno de los grandes pilares de la cocina española. Reconocida por su vínculo con la tierra y el mar, ha forjado su identidad a través de generaciones con platos icónicos como el bacalao a la vizcaína, la merluza en salsa verde, el marmitako o los famosos pintxos. Sin embargo, más allá de estos clásicos, existe un guiso humilde y delicioso que forma parte de la tradición más auténtica del País Vasco: la porrusalda.