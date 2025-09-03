Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

La gastronomía vasca es uno de los grandes pilares de la cocina española. Reconocida por su vínculo con la tierra y el mar, ha forjado su identidad a través de generaciones con platos icónicos como el bacalao a la vizcaína, la merluza en salsa verde, el marmitako o los famosos pintxos. Sin embargo, más allá de estos clásicos, existe un guiso humilde y delicioso que forma parte de la tradición más auténtica del País Vasco: la porrusalda.
Qué es la porrusalda, el guiso vasco más humilde y reconfortante
La porrusalda, cuyo nombre en euskera significa literalmente “caldo de puerros”, es un plato de cuchara sencillo y nutritivo que se consume sobre todo en los meses fríos. Su origen está ligado a la cocina de aprovechamiento, ya que permite sacar el máximo partido a ingredientes básicos de la huerta y, en algunas variantes, a productos del mar como el bacalao.
Con una textura espesa y un sabor intenso, es el ejemplo perfecto de cómo un plato aparentemente sencillo puede convertirse en un símbolo de identidad culinaria. Además, se adapta a los gustos y costumbres de cada familia, ya que existen numerosas versiones: desde las más tradicionales con solo verduras hasta las que incorporan pescado para aportar un extra de sabor.
Ingredientes de la porrusalda tradicional
La receta de porrusalda puede variar, pero los ingredientes fundamentales son siempre los mismos:
Puerros: el alma del plato, tanto la parte blanca como la verde.
Patatas: aportan cremosidad y consistencia.
Zanahorias: añaden un toque de dulzor.
Aceite de oliva virgen extra: base del sofrito.
Agua o caldo de verduras: líquido para la cocción.
Sal: al gusto.
Opcionales: bacalao desalado o desmenuzado para una versión más marinera.
Cómo preparar la porrusalda paso a paso
Sofríe en una olla los puerros y las zanahorias en aceite de oliva hasta que estén tiernos.
Añade las patatas troceadas y cúbrelas con agua o caldo de verduras.
Sazona al gusto y deja cocer a fuego lento durante unos 30 minutos, hasta que las patatas se deshagan.
Si optas por la versión con bacalao, incorpóralo al final para que se cocine con el calor del guiso.
Sirve bien caliente acompañado de un buen trozo de pan.
Una joya culinaria vasca para el invierno
Más que una receta, la porrusalda es un símbolo de la tradición vasca, un guiso humilde que reconforta el cuerpo en los días fríos y que demuestra que, en muchas ocasiones, los platos más sencillos son los que mejor representan la esencia de una cultura gastronómica.
¿Te animas a probar este guiso vasco que solo conocen los auténticos de pura cepa?