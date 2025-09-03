En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

La gastronomía española es uno de los grandes tesoros del país, y Castilla-La Mancha se posiciona como una de las comunidades más destacadas por su riqueza culinaria. Entre sus propuestas, un restaurante de Ciudad Real ha logrado hacerse un hueco en la prestigiosa Guía Michelin, no por sus estrellas, sino por pertenecer a la categoría Bib Gourmand, que distingue a aquellos locales con una excelente relación calidad-precio.