En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

Situado en Campo de Criptana, Las Musas ha conquistado a la Guía Michelin gracias a su cocina tradicional manchega, su innovadora arquitectura y un menú del día por solo 17,50 euros.

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros FOTO/LAS MUSAS
Hace 2 Hs

La gastronomía española es uno de los grandes tesoros del país, y Castilla-La Mancha se posiciona como una de las comunidades más destacadas por su riqueza culinaria. Entre sus propuestas, un restaurante de Ciudad Real ha logrado hacerse un hueco en la prestigiosa Guía Michelin, no por sus estrellas, sino por pertenecer a la categoría Bib Gourmand, que distingue a aquellos locales con una excelente relación calidad-precio.

Se trata del restaurante Las Musas, ubicado en la calle Barbero de Campo de Criptana, a pocos metros de los emblemáticos molinos. Diseñado por Antonio Areán y José Ángel Vaquero, el local combina tradición y modernidad en un espacio único. Según su carta de presentación, “su arquitectura es un ejemplo de que, respetando la tradición, se puede proyectar un espacio moderno, interesante y de gran belleza arquitectónica”.

El restaurante cuenta con dos salones distribuidos en distintos niveles: el superior, con amplios ventanales que permiten una vista panorámica del pueblo, y el inferior, más íntimo y acogedor, con chimenea y escenario. Además, dispone de cuevas en las que se pueden disfrutar tapas típicas, copas o incluso pequeños bailes en un ambiente más reservado.

Un menú del día Michelin por 17,50 euros

Uno de los grandes atractivos de Las Musas es su menú del día, que por tan solo 17,50 euros ofrece entrante, segundo, postre y bebida. Una opción asequible que acerca la alta gastronomía manchega a todos los bolsillos.

En su carta destacan recetas tradicionales como las migas y el pisto manchego, junto a platos más elaborados como las cocochas de bacalao rebozadas con mojo rojo o la paletilla de lechal asado al estilo arriero. Una propuesta que mezcla raíces manchegas con toques de innovación, conquistando tanto a locales como a visitantes.

Con su inclusión en la categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin, Las Musas se consolida como un referente gastronómico en Castilla-La Mancha, demostrando que la calidad no está reñida con el precio.

