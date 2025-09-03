Secciones
España

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

Se impone en la nueva colección con vestidos, pantalones y blazers que marcarán la temporada.

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025
Hace 2 Hs

Con la llegada del otoño, Zara ya ha dejado claro cuál será el estampado estrella de la temporada: los cuadros. Una tendencia que no deja indiferente a nadie y que divide opiniones entre quienes la aman y quienes no terminan de encajarla en su armario.

El clásico dibujo de inspiración escocesa regresa con fuerza y se cuela en todo tipo de prendas: pantalones, blazers, vestidos y más. La marca insignia de Inditex convierte así este estampado en el protagonista absoluto de su nueva colección, que promete llenar las calles de looks con un aire sofisticado y atemporal.

Prendas para arrasar este otoño

Para que compruebes de primera mano esta fuerte apuesta, destacamos algunas piezas clave de la nueva colección:

Vestido midi de cuadros (ZW Collection): de manga larga, cuello redondo y pliegues en la cintura para realzar la silueta. Confeccionado en hilatura de algodón y lino, ideal para los primeros días de oficina tras las vacaciones. (REF.: 8674/064/330. Precio: 55,95 €).

Pantalón recto de cuadros (Zara Woman): de tiro medio y pierna recta, confeccionado con mezcla de algodón y viscosa para aportar ligereza y caída. Un básico versátil para combinar con camisas o jerséis de punto. (REF.: 8371/029/500. Precio: 59,95 €).

Estas son solo dos de las propuestas de la firma, que completan la colección con blazers estructurados, vestidos camiseros y faldas de corte clásico, todas ellas con el estampado de cuadros como protagonista.

Un estampado que nunca pasa de moda

Los cuadros, originarios de Escocia, han estado ligados a la moda desde hace siglos. Aunque no siempre generan consenso, lo cierto es que cada temporada regresan con fuerza, aportando elegancia y personalidad a cualquier outfit.

La pregunta ahora es clara: ¿te unirás al ‘team cuadros’ este otoño o dejarás pasar la tendencia?

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025
1

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros
2

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja
3

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Bailando con las estrellas ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista
4

"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako
5

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales
6

Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Más Noticias
En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Bailando con las estrellas ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Comentarios