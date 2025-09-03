Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

Con la llegada del otoño, Zara ya ha dejado claro cuál será el estampado estrella de la temporada: los cuadros. Una tendencia que no deja indiferente a nadie y que divide opiniones entre quienes la aman y quienes no terminan de encajarla en su armario.
El clásico dibujo de inspiración escocesa regresa con fuerza y se cuela en todo tipo de prendas: pantalones, blazers, vestidos y más. La marca insignia de Inditex convierte así este estampado en el protagonista absoluto de su nueva colección, que promete llenar las calles de looks con un aire sofisticado y atemporal.
Prendas para arrasar este otoño
Para que compruebes de primera mano esta fuerte apuesta, destacamos algunas piezas clave de la nueva colección:
Vestido midi de cuadros (ZW Collection): de manga larga, cuello redondo y pliegues en la cintura para realzar la silueta. Confeccionado en hilatura de algodón y lino, ideal para los primeros días de oficina tras las vacaciones. (REF.: 8674/064/330. Precio: 55,95 €).
Pantalón recto de cuadros (Zara Woman): de tiro medio y pierna recta, confeccionado con mezcla de algodón y viscosa para aportar ligereza y caída. Un básico versátil para combinar con camisas o jerséis de punto. (REF.: 8371/029/500. Precio: 59,95 €).
Estas son solo dos de las propuestas de la firma, que completan la colección con blazers estructurados, vestidos camiseros y faldas de corte clásico, todas ellas con el estampado de cuadros como protagonista.
Un estampado que nunca pasa de moda
Los cuadros, originarios de Escocia, han estado ligados a la moda desde hace siglos. Aunque no siempre generan consenso, lo cierto es que cada temporada regresan con fuerza, aportando elegancia y personalidad a cualquier outfit.
La pregunta ahora es clara: ¿te unirás al ‘team cuadros’ este otoño o dejarás pasar la tendencia?