La princesa Leonor se entrena con el Pilatus PC-21, el avión más avanzado del Ejército del Aire

La princesa Leonor suma un nuevo reto a su intensa formación militar. La heredera al trono de España ha iniciado en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia) la fase final de su preparación, que incluye aprender a pilotar el Pilatus PC-21, el turbohélice suizo que ha sustituido al histórico C-101, conocido como “culopollo”, tras 45 años de servicio.
El Pilatus PC-21, designado en España como E.27, es uno de los aviones de entrenamiento más modernos del mundo. Con más de 1.600 caballos de potencia y una aviónica comparable a la de los cazas de quinta generación, ofrece a los cadetes una experiencia de vuelo muy cercana a la de un avión de combate.
Características técnicas del Pilatus PC-21
El nuevo aparato alcanza una velocidad máxima de 685 km/h, puede volar a más de 11.500 metros de altitud y recorrer hasta 1.300 kilómetros de autonomía. Su motor Pratt & Whitney PT6A-68B, unido a una hélice de cinco palas, lo convierte en un avión ágil y versátil para maniobras avanzadas.
La cabina está equipada con sistemas de oxígeno a bordo, presurización y asientos eyectables de última generación. Pero su gran revolución está en el entrenamiento integrado: el PC-21 permite simular combates aire-aire, misiones nocturnas o escenarios de guerra electrónica, reduciendo a la mitad las horas de vuelo reales necesarias y, por tanto, el coste de formación de cada piloto.
La formación de Leonor en San Javier
Como el resto de los 500 cadetes de la 78ª promoción de la AGA, la princesa Leonor comenzará con varias semanas de instrucción teórica y hasta 50 horas en simuladores antes de volar en el aparato real. El plan incluye prácticas progresivas en simuladores básicos y avanzados, siempre bajo supervisión de instructores. La fase de vuelo en solitario llegará tras varios años de preparación.
España, líder europeo en el uso del PC-21
El Ministerio de Defensa apostó por este modelo en 2020, firmando un contrato inicial de 200 millones de euros que incluía 24 unidades y equipamiento de apoyo. Posteriormente se añadieron otros 16 aparatos, consolidando a San Javier como la base europea con mayor flota de Pilatus PC-21. Este verano llegaron los primeros del segundo lote, reforzando la capacidad de entrenamiento del Ejército del Aire y del Espacio.
Una tradición familiar en la aviación
Con este paso, Leonor sigue una tradición familiar estrechamente vinculada a la aviación militar. Su padre, el rey Felipe VI, llegó a pilotar cazas como el Eurofighter, mientras que su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, se puso a los mandos del avión de transporte estratégico A400M.
El entrenamiento con el Pilatus PC-21 sitúa a la princesa Leonor en la vanguardia de la formación castrense y la prepara para el futuro compromiso que le espera como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.