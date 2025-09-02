Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Con unos 80 habitantes censados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Abiada es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Sus casas de piedra, sus callejuelas cargadas de esencia cántabra y la sierra del Cordel como telón de fondo convierten a este rincón en una postal perfecta. El pueblo está atravesado por un afluente del río Gares, lo que suma aún más encanto a su entorno rural.